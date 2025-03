Cette actrice trisomique repousse toutes les frontières et prouve qu’elle peut tout faire

Dans un monde où les standards sont trop souvent dictés par des critères rigides, une jeune femme bouscule les codes et prouve que tout est possible. Mayane-Sarah El Baze, actrice française de 21 ans, porteuse de trisomie 21, brille sur le grand et le petit écran, et aujourd’hui, elle éblouit également la piste de danse. Avec une énergie contagieuse et un talent indéniable, elle nous rappelle que les seules limites sont celles que l’on se fixe.

Une ascension fulgurante

Mayane-Sarah El Baze s’est révélée au grand public en 2024 dans le film « Un p’tit truc en plus », réalisé par l’humoriste et cinéaste Artus. Ce film a conquis le cœur de millions de spectateurs, avec plus de 10 millions d’entrées. Mayane y livre une prestation émouvante, pleine de vérité et d’authenticité, qui a conquis les cœurs et changé les perceptions.

Avant ce succès fulgurant, elle avait déjà fait ses preuves dans la série « J’irai au bout de mes rêves » en 2021 et dans l’un des épisodes de « HPI », où elle partageait l’affiche avec Audrey Fleurot. Un début de carrière impressionnant qui montre bien que Mayane-Sarah El Baze ne compte pas s’arrêter là.

Danser : un nouveau défi relevé avec brio

Si briller devant la caméra ne suffisait pas, Mayane-Sarah El Baze a décidé de relever un défi de taille en cette année 2025 : participer à la quatorzième saison de « Danse avec les stars ». Aux côtés du talentueux danseur Christophe Licata, elle a fait une entrée fracassante avec une valse émouvante sur la chanson « À corps perdu » de Grégory Lemarchal.

Le public et le jury ont été conquis par sa grâce et sa sincérité sur le parquet. Au-delà de la technique, c’est sa capacité à transmettre des émotions pures qui fait d’elle une véritable artiste. Son engagement dans l’aventure montre une fois de plus que rien ne l’arrête et qu’elle peut exceller dans tous les domaines qu’elle choisit d’explorer.

Une voix pour l’inclusion et la représentation

Au-delà de son talent, Mayane utilise sa notoriété pour sensibiliser le public à la trisomie 21 et promouvoir l’inclusion. Active sur les réseaux sociaux, elle partage avec humour et bienveillance des moments de son quotidien, des coulisses de ses tournages aux répétitions de danse. Son message est clair : la différence est une richesse, et chaque personne a sa place dans la société. En voyant Mayane à l’écran ou sur une scène, des milliers de jeunes porteurs de trisomie 21 et leurs familles trouvent une source d’espoir et d’inspiration.

Mayane-Sarah El Baze n’est qu’au début de son ascension, et tout porte à croire que son avenir sera encore plus lumineux. Entre cinéma, télévision et danse, elle repousse chaque jour un peu plus les frontières de ce que l’on pensait possible. Son talent, son charisme et sa détermination en font une artiste à suivre de près dans les années à venir. Une étoile montante qui continue d’illuminer le monde du spectacle, et nos cœurs avec !