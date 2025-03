Ces femmes sont rondes et montrent que tout le monde peut faire du yoga !

Le yoga, c’est pour tout le monde ! Oui, TOUT LE MONDE. Pas besoin d’être mince ou particuliérement souple pour dérouler son tapis et se lancer. Aujourd’hui, de plus en plus de femmes rondes prouvent que cette pratique ancestrale est accessible – et bénéfique – à toutes les morphologies. Elles brisent les stéréotypes et nous rappellent que le yoga n’est pas réservé à une élite de corps sculptés. Alors, enfilez votre tenue la plus comfy et préparez-vous à être inspirées !

Des adaptations pour tous les corps

Si l’idée de plier votre corps en deux façon origami vous fait un peu peur, pas de panique. De nombreuses professeures de yoga se spécialisent dans des séances adaptées aux corps ronds. Claire Castagne, professeure de Hatha Yoga spécialisée pour les femmes voluptueuses, explique qu’avec quelques ajustements simples, n’importe quelle posture peut devenir accessible. Par exemple, si le chien tête en bas vous semble mission impossible, utilisez une chaise ou des blocs pour alléger la pression sur vos poignets et vos jambes.

L’important ? Adapter la pratique à votre corps et non l’inverse. Oubliez l’idée que vous devez ressembler à une yogi d’Instagram pour profiter des bienfaits de cette discipline. Chacune avance à son rythme, avec ses propres capacités et limitations.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Claire Castagne (@yogaronde)

Quand les réseaux sociaux révolutionnent le yoga

Si les salles de yoga vous semblent intimidantes, internet est là pour vous. Des créatrices de contenus comme Jessamyn Stanley et Dana Falsetti ont créé de véritables communautés bienveillantes où chaque femme, peu importe son poids, peut se sentir légitime sur son tapis.

Leur message ? Votre corps est déjà parfait pour faire du yoga. Grâce à elles, des milliers de pratiquantes ont osé se lancer, sans attendre d’avoir perdu X kilos ou gagné en souplesse. YouTube, Instagram et TikTok regorgent de vidéos accessibles, où des femmes rondes montrent comment réaliser les postures en toute confiance. Yoga Ronde, par exemple, propose des séances adaptées avec des explications claires et une bonne dose de good vibes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jessamyn (@mynameisjessamyn)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Stretch Yoga + Pilates Studio📍Holland Park (@stretchyogabrisbane)

Plus qu’un sport, un chemin vers l’acceptation de soi

Le yoga, ce n’est pas juste une série de postures impressionnantes. C’est aussi (et surtout !) un état d’esprit. Pour beaucoup de pratiquantes rondes, cette discipline a été un véritable déclic vers une meilleure acceptation de soi. En se reconnectant à leur corps, elles apprennent à l’aimer, à le respecter et à lui faire confiance.

Le yoga permet de cultiver une image corporelle positive, loin des injonctions à la minceur et des complexes imposés par la société. Chaque posture est une victoire, un moment de connexion avec soi-même. Peu importe à quoi vous ressemblez dans le miroir, ce qui compte, c’est comment vous vous sentez dans votre corps.

Une communauté bienveillante et inspirante

Les femmes qui partagent leur pratique du yoga en ligne ne se contentent pas de poster des vidéos. Elles créent des espaces d’échange où chacune peut trouver du soutien et de l’inspiration. Ces communautés permettent de déconstruire l’idée qu’un corps rond est un frein à l’activité physique et encouragent à se lancer sans peur du jugement.

Et puis, avouons-le, il y a quelque chose d’incroyablement puissant à voir une femme avec des formes accepter son corps dans une posture de guerrière ou de lotus. Ces yoginis nous rappellent que la beauté n’a pas de taille et que le bien-être est à la portée de toutes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lena Jungmann | Yoga Teacher Berlin (@happylenayoga)

Si vous hésitiez encore à vous lancer, sachez que le yoga n’a qu’une seule règle : s’écouter et se respecter. Inutile d’être une as de la souplesse ou de savoir faire le grand écart, l’important est de trouver une pratique qui vous fait du bien. Que ce soit en cours collectif, sur YouTube ou encore dans votre salon, l’essentiel est de vous faire plaisir. Oubliez les idées reçues et rappelez-vous que le yoga, c’est avant tout un moment pour vous, peu importe votre poids ou votre condition physique.