Sur TikTok, de nombreuses jeunes femmes révèlent des jambes aux allures de cartes routières. Des veines bleues serpentent partout autour de leur cuisse et des varices ressortent en relief derrière leurs genoux ou sur leur mollet. Obligées de ruser pour transformer les bas de contention en atout mode, elles parlent d’un complexe rarement présenté.

Des varices précoces, le dernier des complexes

Elles n’ont pas encore franchi le cap des 25 ans et pourtant leur corps leur fait croire qu’elles en ont le triple. Elles ont une particularité esthétique plus souvent croisée sur les silhouettes voûtées des anciens et sous les jupes droites en tweed de nos mamies. Les veines s’inscrivent en évidence sur leur chaire au point de former un véritable itinéraire et des varices surgissent de leur peau à la manière d’une motte dans la terre. C’est comme si un enfant en bas âge avait tiré des traits à l’encre bleue sur leur gambette. Sauf que ces gribouillages-là sont indélébiles et ne s’en vont pas à l’effaceur.

Héritées d’un travail qui s’exécute debout, d’un accouchement ou encore de parents déjà en proie à ces problèmes de circulation, les varicosités tatouent la peau sans crier gare. Et elles restent gravées à tout jamais. Dans l’imaginaire collectif, les varices sont un « problème de vieux » pour le dire vulgairement et ne surviennent qu’à un âge avancé. Or, elles s’échappent aussi des jupes taille basse, des chaussettes Nike et des robes pulls griffées. Si désormais sur les réseaux sociaux, la cellulite et les vergetures s’exposent sans s’excuser, les varices, elles, attendent encore leur quart d’heure de gloire.

Ces détails violets en serpentins sont acceptés sur les corps froissés, mais rejetés sur les silhouettes des vingtenaires, encore soumises au culte de la « peau de velours ». On pardonne les séniors d’en avoir, mais on encourage les jeunes femmes à les cacher sous le tissu. Heureusement, TikTok leur sert de vitrine et les tire de l’ombre des vêtements. De nombreuses femmes empoignent la caméra et la braquent sur leurs varices pour faire tomber le dernier complexe du corps.

Porter des bas de contention, une obligation

Accessoire surtout prescrit autour de la soixantaine et vanté, dans les publicités, par des dames aux cheveux grisonnants, les bas de contention font aussi partie du dressing des femmes de 20 ans. La créatrice de contenu @rae.hersey a même fait un « marathon mode », en se lançant le défi de styliser ses bas de contention au gré de chaque look. En été comme en hiver, elle apprivoise ces chaussettes de compression dans ses tenues et tente de leur rendre ce côté glam qui leur manque tant. Sujette aux varices, elle les a même portées le jour de son mariage, sous sa robe immaculée.

D’autres emploient plutôt le ton de l’humour et dédramatisent habilement la situation. Certaines se filment dans l’avion avec leurs bas de contention aux pieds, en mentionnant leur jeune âge. Des infirmières, à peine sorties des écoles, abordent aussi les varices au second degré avec des chaussettes personnalisées à l’appui. Au vu de leur profession, elles savent qu’elles finiront leur carrière avec les jambes coloriées par les veines.

Parmi toutes ces vidéos positives qui ont les veines pour sujet principal, il y en a aussi qui proviennent de cabinets esthétiques et qui laissent entendre que les varicosités sont disgracieuses. D’où l’importance de les normaliser, au même titre que les autres jeux de texture sur la peau.

@rae.hersey the evolution of my compression sock fits 🧦 There was a solid 3 years where I thought the ace bandage would make it look like I had a temporary injury instead of a serious condition 🙂 even though I was in physical pain from my varicose veins and not wearing the correct garments to help, I somehow thought that l’d be better off. I still struggle with styling my medical compression socks every day, but looking back, I am proud of how far l’ve come with it 💙 #compressionootd #varicoseveins #compressionsocks ♬ Carrie Bradshaw – Gal Matza

De la honte à l’acceptation

Sur TikTok, alors converti en journal intime public, les femmes racontent leur épopée avec leurs veines en ligne de mire. Si dans les vidéos, elles semblent avoir fait la paix avec leur reflet et accepté ces marques presque artistiques, il leur a fallu du temps et une grande force mentale pour de nouveau lever le pantalon. Ces jeunes femmes, qui savent déjà ce qu’est un angiologue et qui pratiquent des « rituels du 3e âge » avant l’heure, se sont souvent interdites d’aller à la piscine, de mettre des shorts, de succomber aux nuisettes satinées, faute de confiance.

Elles se sont parfois senties anormales, défectueuses, seules dans leur différence. Pourtant, elles ont appris à se voir avec les yeux de l’amour et à transformer la haine en tendresse. Elles considèrent leurs veines non pas comme des souillures, mais plus comme des décorations. Cependant, pour certaines d’entre elles ne sont pas uniquement des traces superficielles, ces veines s’avèrent aussi douloureuses et insupportables au quotidien. Dans ce cas, le traitement est inévitable.

Comme la cellulite et les vergetures, les varices transgressent ces fichues normes esthétiques, elles ne causent pas du tort à votre reflet. Certaines stars ont d’ailleurs des veines apparentes et c’est ce qui les distingue du reste du monde.