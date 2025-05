« C’est pour toutes les morphologies » : elle dit oui au bikini !

La société voudrait que les femmes rondes ou grosses restent derrière leur serviette, à regarder la mer au loin ou qu’elles se parent d’un maillot de bain une pièce qui enferme soigneusement leurs courbes. Isabella, elle, conjure toutes ces maudites règles qui gâchent l’été des femmes qui ont plus de chair à dévoiler. Comment ? Avec un bikini bustier blanc qui découvre chaque centimètre de sa peau.

Un bikini pile dans les tendances, mais en dehors des diktats

C’est une image encore trop rare sur le sable chaud ou sur la margelle des piscines publiques. Elle a des hanches qui en imposent, un ventre qui fait des vagues et des cuisses qui s’embrassent. Pourtant, contre toute attente, Isabella n’a pas confiné ses formes dans un maillot de bain une pièce avec supplément jupette et armatures. Elle n’a pas misé sur un modèle « shapewear » qui lisse ses courbes et qui resserre sa silhouette. Isabella a choisi de porter le maillot de bain blanc que toutes les fashionistas s’arrachent.

Un haut bustier croisé, marqué par un bijou central qui accroche la lumière. En bas, une culotte échancrée qui épouse délicatement ses hanches sans les comprimer. Par-dessus ? Une jupe fendue qui laisse passer les rayons du soleil et qui décalque joliment ses courbes. Cette pièce qui remplace divinement le paréo n’est pas un bouclier pour se protéger du regard des autres mais un complément de style. Loin des diktats traditionnels du « summer body », ce deux-pièces s’invite sur son corps comme une ode à la liberté.

Isabella est une femme qui vous ressemble et dans laquelle vous pouvez facilement vous reconnaître. Elle s’approprie un maillot de bain que vous appréciez sur les autres mais que vous n’imaginez peut-être pas en peinture sur votre corps. Non, elle n’ose pas l’impensable et non elle n’est pas courageuse, Isabella veut juste pouvoir bronzer sans récolter de vilaines traces sur son décolleté.

Une pièce qui dit « je suis là », sans complexe

En été, tous les corps sont de sortie : ceux où rien ne dépasse et ceux qui débordent gracieusement. Alors que la plupart des femmes rondes ou grosses tentent de changer leur corps et de dénaturer leurs courbes pour rentrer dans ces maillots fantaisie à l’affiche de toutes les boutiques, Isabella, elle, laisse sa silhouette telle qu’elle est. Puisque ce maillot existe dans sa taille, elle n’a pas à se métamorphoser. Ce n’est pas à elle de s’adapter au vêtement mais l’inverse. Un message qui résonne fort à l’approche des beaux jours mais surtout qui met du baume au cœur et aux courbes.

Trop de femmes subissent la saison estivale au lieu de l’apprécier. Comme le revendique cette muse moderne, il n y a pas de « bon moment » pour porter un bikini à faible couvrance, qui ne relève pas la poitrine jusqu’au menton et qui n’aplatit pas le ventre. Alors plus question de laisser passer ce bikini qui vous fait de l’œil depuis le cintre ou d’attendre d’avoir un « physique parfait » pour l’acquérir. Votre corps, dans son état actuel, peut aussi l’accueillir et lui apporter toute la générosité qu’il mérite.

D’autres maillots en stock qui ne cachent rien

Des bikinis comme celui-ci, qui vont à contre-courant des normes, Isabella en a toute une panoplie dans sa penderie. Ses indispensables de l’été sont assez faibles en tissus. Membre du gang inclusif FashionNova, elle masque le strict minimum, c’est-à-dire ses parties intimes, c’est tout ! La plupart de ses maillots de bain viennent d’ailleurs de cette adresse, véritable Eldorado pour celles qui vont au-delà du 40. C’est là qu’elle s’approvisionne pour orner ses rondeurs et leur offrir des parures dignes de ce nom.

Du maillot de bain triangle ultra rétréci au modèle vintage à pois en passant par des pièces asymétriques qui mettent l’accent où il faut. Ses courbes ne sont jamais à l’étroit, bien au contraire, elles s’expriment sans contrainte et peuvent goûter autant à la chaleur du soleil qu’à l’eau salée de la mer. Un spectacle qui devrait relever de l’évidence sur la plage.

Après tout, l’élégance ultime, c’est peut-être simplement de se sentir chez soi dans son corps, sur le sable… et dans son maillot. Alors, cet été, laissez vos complexes au placard, pas vos maillots échancrés.