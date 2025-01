Une étude révèle « l’homme au corps parfait » selon 18 pays, vous allez être surpris !

L’année dernière, le site anglais de pharmacie en ligne Superdrug Online Doctors a lancé un projet intitulé « Perceptions de la Perfection ». L’objectif ? Demander à 18 graphistes, recrutées à travers le monde, de partir de la photo d’une même femme et de la « photoshoper » autant que nécessaire pour la modeler selon les critères de beauté locaux.

Les résultats surprenants du projet féminin

Les résultats furent révélateurs : chaque pays représenté possède ses propres standards de beauté. Par exemple, en Espagne et au Venezuela, la préférence va pour des corps voluptueux, avec une taille fine, des seins généreux et de belles courbures aux hanches. En revanche, en Chine et en Italie, le corps idéalisé est plutôt mince et élancé. Ces variations montrent à quel point les notions de beauté sont influencées par des contextes culturels et sociaux spécifiques.

La deuxième partie du projet : focus sur les hommes

Fort de ce succès initial, Superdrug Online Doctors a dévoilé la seconde partie de son projet, cette fois-ci dédiée aux hommes. Pour cela, ils ont recruté 19 graphistes provenant de différents pays, dont 11 femmes et 8 hommes. Tou·te·s devaient partir de la photo d’un même homme, un photographe new-yorkais, et la transformer pour la rendre attractive aux yeux de leurs concitoyen·ne·s.

Résultats variés et absence de critères universels

À l’instar du projet féminin, les résultats pour les hommes montrent qu’il n’existe pas de critères uniques en matière de beauté masculine. Par exemple, le graphiste américain privilégie les abdominaux saillants, les bras et les épaules bien dessinés, tandis que son homologue australien préfère les physiques plus bedonnants, ce que l’on appelle affectueusement le « dad bod ».

La diversité en question : femmes vs hommes

Si l’on observe une tendance positive chez les femmes, qui commencent à se libérer des normes strictes du corps idéal, les hommes restent largement ignorés dans ce domaine. Dans les magazines et les publicités, la diversité des corps féminins est de plus en plus mise en avant. En revanche, chez les hommes, cette diversité est encore rare. Pourtant, selon l’Association nationale pour les hommes ayant des troubles alimentaires, une personne sur quatre ayant des problèmes alimentaires est un homme. De plus, la dysmorphophobie chez les hommes se répand mais reste encore taboue.

Beauté : une construction sociale

« La quête pour un ‘corps parfait’ transcende malheureusement les genres », explique le site web du projet. Superdrug Online Doctors souligne que les médias et la culture populaire exercent une pression immense sur les hommes à travers le monde pour correspondre à une image corporelle idéale : être plus fort, plus mince ou plus musclé. Cette pression peut avoir des conséquences graves sur la santé mentale et physique des hommes.

En publiant le large éventail d’apparences que chacun·e dans le monde trouve beau, même chez les hommes, ce projet démontre que la beauté est tout simplement une construction sociale. Superdrug Online Doctors espère ainsi aider les gens à travers le monde à changer leur perception de leur image corporelle, les incitant à privilégier la santé plutôt que l’apparence, tout en renforçant leur confiance en eux.

Le projet « Perceptions de la Perfection » de Superdrug Online Doctors met en lumière la diversité des standards de beauté à travers le monde et souligne l’importance de reconnaître et d’accepter cette diversité. En encourageant une vision plus inclusive de la beauté, tant pour les femmes que pour les hommes, ce projet souhaite contribuer à un changement de paradigme essentiel pour le bien-être et la santé mentale des individu·e·s.