9 mannequins rousses qui renversent les règles du glamour

Longtemps présentées en sorcières et prises en chasse, les femmes rousses s’attèlent désormais à ensorceler le monde de la mode et à prendre leur revanche sur le catwalk. Ces mannequins à la chevelure ardente réinventent les standards et illuminent les podiums du monde entier. Avec leurs baisers du soleil sur la peau et leurs cheveux acajou, elles marquent les esprits à chaque défilé. Dotées d’une beauté hypnotique, elles prouvent que la rousseur n’est pas un défaut, mais un beau cadeau de la nature. Découvrez ces mannequins rousses qui invoquent une douce magie lors des défilés.

Karen Elson : l’icône intemporelle

Depuis ses débuts dans les années 90, Karen Elson a imposé son visage angélique et sa chevelure de feu. Muse des plus grands créateurs comme Alexander McQueen ou Marc Jacobs, elle n’a cessé de réinventer sa carrière, passant du mannequinat à la musique. Karen incarne une beauté complexe et envoûtante, prouvant que les rousses sont bien plus qu’une simple tendance éphémère.

Alexina Graham : la rousse Victoria’s Secret

Première mannequin rousse à intégrer les Anges de Victoria’s Secret, Alexina Graham a réussi à se faire une place dans le clan des blondes. Avec sa peau diaphane et sa chevelure flamboyante, elle est la preuve que la singularité peut devenir un atout irrésistible dans l’univers ultra-compétitif de la mode. Si vous vous posez la question : elle n’a aucun lien de parenté avec Ashley Graham. Mais visiblement, ce nom porte chance.

Lily Cole : la beauté éthérée

Avec ses traits de poupée et ses cheveux cuivrés, Lily Cole a marqué les esprits dès ses débuts. Toutes les grandes maisons se l’arrachent comme si c’était un joyau brut. Recrutée par Chanel, Louis Vuitton, Alexander McQueen ou encore Jean Paul Gaultier, Versace elle séduit par son visage de porcelaine.

Rianne van Rompaey : la grâce néerlandaise

Avec sa chevelure rousse et son regard bleu perçant dans lequel on se noie aisément, Rianne van Rompaey, est l’un des visages les plus prisés des campagnes de luxe. Égérie de maisons prestigieuses comme Chanel et Louis Vuitton, elle apporte une élégance naturelle et magnétique à chaque cliché. Sa beauté intemporelle la place parmi les mannequins les plus influentes de sa génération.

Sabina Karlsson : la diversité incarnée

Sabina Karlsson est un modèle unique à plus d’un titre. Des cheveux roux texturés, des taches de rousseur posées sur un visage mat et une silhouette voluptueuse. Sabina a un visage qui ne s’oublie pas. Elle milite pour une mode plus inclusive et montre que la rousseur n’a pas de limite de taille, de morphologie et ne se résume pas à une peau immaculée.

Barbara Meier : la rousse de la haute couture

Gagnante de l’émission Germany’s Next Top Model, Barbara Meier a su conquérir les podiums avec sa chevelure rouge éclatante et son allure sophistiquée. Elle incarne la quintessence de l’élégance classique. Elle se plaît derrière les projecteurs et passe aisément de la top envoûtante à l’actrice brillante.

Cintia Dicker : la bombe brésilienne

Originaire du Brésil, Cintia Dicker prouve que la rousseur peut également évoquer la chaleur des tropiques. Avec ses cheveux flamboyants, son regard intense et son physique vintage, elle a tout de la pin-up contemporaine. Cintia pose régulièrement en maillot de bain, sous le soleil du Brésil. Elle a également fait la Une du magazine Vogue Portugal, en toute sobriété.

Tess McMillan : l’authenticité incarnée

Tess McMillan est une étoile montante de la mode qui séduit par sa singularité. Avec ses cheveux roux en cascade et son physique de muse antique, elle redéfinit les canons traditionnels de beauté. Vous l’avez certainement déjà aperçu dans la campagne de publicité du parfum Jean-Paul Gaultier où elle arbore un corset conique et rayonne par son visage angélique.

Sara Grace Wallerstedt : la muse minimaliste

Réputée pour sa beauté épurée et son style avant-gardiste, Sara Grace Wallerstedt est une favorite des créateurs comme Prada et Calvin Klein. Ses cheveux roux lui confèrent une aura intemporelle, tandis que son allure discrète, mais affirmée en fait une figure incontournable de la mode actuelle.

En portant haut les couleurs de la rousseur, ces mannequins rousses transforment ce qui a longtemps fait office de complexe en force. Elles en font même un attribut envié, voire même fantasmé. Et ça, c’est une belle victoire !