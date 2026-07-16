« Je n’ai pas peur d’être la plus grosse à la salle de sport » : elle remet en question les préjugés sur le poids

Body positive
Anaëlle Gayon
@lightenupash / Instagram

Entrer dans une salle de sport peut être intimidant, surtout lorsque l’on craint le regard des autres. La créatrice de contenu Ashley (@lightenupash) prouve qu’il est possible de changer de perspective. Avec un message aussi sincère qu’encourageant, elle rappelle que faire du sport n’a rien à voir avec une taille de vêtements.

Un message qui parle à des milliers de personnes

Sur les réseaux sociaux, la créatrice de contenu connue sous le pseudonyme @lightenupash a partagé une réflexion qui a rapidement trouvé un écho auprès de nombreux internautes. Son idée est simple : être la personne la plus ronde ou grosse de la salle de sport ne l’effraie pas. Ce qui la préoccupe réellement, explique-t-elle, c’est de ne pas prendre soin de sa santé.

Pour Ashley (@lightenupash), l’enjeu dépasse largement l’apparence physique. Il s’agit avant tout de se sentir bien, de préserver son bien-être et de profiter pleinement de la vie avec ses proches. Un message qui s’éloigne des discours centrés sur la performance ou la transformation physique, pour remettre l’accent sur une motivation essentielle : prendre soin de soi.

 

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La peur de la salle de sport existe vraiment

Son témoignage met également en lumière un phénomène bien connu : la crainte de franchir les portes d’une salle de sport. Souvent appelée « gymtimidation », cette appréhension touche de nombreuses personnes, en particulier celles qui pensent ne pas correspondre à l’image souvent véhiculée dans l’univers du fitness. Le stress avant une première séance, la peur d’être observée ou de ne pas savoir utiliser les machines peuvent devenir de véritables freins. Ashley (@lightenupash) reconnaît avoir ressenti ces émotions, rappelant qu’elles sont parfaitement légitimes.

Le regard des autres est souvent moins présent qu’on ne l’imagine

Avec le temps, Ashley (@lightenupash) dit avoir réalisé que la plupart des personnes présentes à la salle sont surtout concentrées sur leur propre entraînement. Chacun poursuit ses objectifs, son programme et son rythme, sans accorder autant d’attention aux autres qu’on pourrait le croire. Son conseil est donc de ne pas laisser la peur du jugement empêcher de commencer. Chacun mérite de prendre soin de son corps, de sa santé et de son équilibre, sans avoir à attendre de correspondre à une norme.

Toutes les silhouettes ont leur place

Au-delà de son expérience personnelle, cette prise de parole invite à remettre en question certains préjugés encore très présents. L’idée que seules certaines morphologies seraient « légitimes » dans une salle de sport peut décourager des personnes qui souhaitent simplement bouger, gagner en confiance ou adopter une activité physique régulière. Or, une salle de sport est justement un lieu où chacun vient évoluer selon ses besoins et ses envies. Il n’existe pas de « silhouette idéale » pour commencer une activité physique, seulement des parcours différents et des objectifs (ou non) personnels.

Une invitation à avancer à son rythme

Le succès de ce témoignage montre que beaucoup se reconnaissent dans cette peur du regard des autres. En partageant son expérience avec authenticité, Ashley (@lightenupash) encourage chacun à faire passer son bien-être avant les comparaisons.

Son message rappelle ainsi une idée essentielle : prendre soin de soi est un droit, pas une récompense. Peu importe votre silhouette, votre niveau ou votre expérience, vous avez toute votre place dans une salle de sport. L’essentiel n’est pas de ressembler aux autres, mais de construire un lien positif avec votre corps et d’avancer, un pas après l’autre, à votre propre rythme.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
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