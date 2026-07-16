« C’est juste de la graisse » : critiquée sur son corps, elle répond avec fierté

Sur TikTok, Sixtine (@sixtine) a choisi de répondre aux critiques sur son physique avec humour, assurance et beaucoup d’acceptation de soi. Sa vidéo, devenue virale, délivre un message simple : son corps n’a pas besoin d’être expliqué pour être apprécié. Une prise de parole positive qui invite à regarder les silhouettes avec plus de bienveillance.

Une réponse pleine d’assurance face aux critiques

La créatrice de contenu Sixtine (@sixtine sur TikTok) a décidé de prendre la parole après avoir reçu des remarques sur sa silhouette. Plutôt que de chercher à se justifier ou à cacher certaines parties de son corps, elle a choisi une approche totalement différente : l’accepter et l’afficher pleinement.

Dans une vidéo pleine d’autodérision, elle apparaît face à la caméra en mettant en avant son ventre, accompagné d’un son répétant « Ceci est une œuvre d’art ». Un choix symbolique qui transforme une partie du corps parfois critiquée en élément à valoriser. Son message est clair : « Ce n’est pas du ballonnement, ni mon utérus, ni un autre organe. C’est juste de la graisse. Et c’est très bien ainsi. ». Sixtine (@sixtine sur TikTok) refuse l’idée qu’une femme devrait forcément trouver une explication à son apparence pour être acceptée.

Sortir de la nécessité de se justifier

À travers cette publication, Sixtine (@sixtine sur TikTok) pointe du doigt une pression encore très présente : celle qui pousse certaines femmes à expliquer leur ventre arrondi, comme s’il fallait prouver qu’il ne s’agit pas réellement de graisse. Ballonnements, changements hormonaux, particularités physiques… ces explications sont souvent utilisées pour rendre un corps plus « acceptable » aux yeux des autres.

Sixtine (@sixtinerouyre sur Instagram) choisit au contraire de casser ce réflexe en affirmant simplement que son corps est naturel et qu’il n’a pas besoin d’excuse. Son message rappelle une idée essentielle : la graisse fait partie de nombreux corps humains et sa présence ne retire rien à la beauté, à la valeur ou à la confiance d’une personne. Chaque silhouette possède ses propres formes, son histoire et sa singularité.

Une vision du corps plus douce et positive

En présentant son corps comme une « œuvre d’art », Sixtine s’inscrit dans une démarche d’acceptation de soi et de body positivité. Son objectif n’est pas de répondre aux standards de beauté traditionnels, mais de proposer un autre regard : celui d’un rapport plus serein avec son apparence.

Cette approche encourage à apprécier son corps dans sa globalité, sans se focaliser uniquement sur ce qui ne correspond pas aux modèles souvent mis en avant sur les réseaux sociaux. Elle rappelle aussi que la confiance en soi ne dépend pas d’une taille, d’une silhouette ou d’un critère physique précis. La vidéo de Sixtine a rapidement trouvé un écho auprès de nombreuses internautes, touchées par ce message de liberté et de bienveillance. Beaucoup y voient une invitation à arrêter de considérer certaines caractéristiques corporelles comme des défauts à corriger.

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Transformer les critiques en force

Avec cette prise de parole, Sixtine fait d’une remarque potentiellement négative une véritable déclaration de confiance. Son message montre qu’il est possible de reprendre le contrôle sur la manière dont on parle de son corps et dont on choisit de le regarder. En acceptant et en affichant sa silhouette sans détour, elle rappelle que chaque corps mérite du respect, de l’attention et de la douceur. Une façon rafraîchissante de défendre une idée simple : il n’existe pas une seule manière d’être belle, et il n’y a aucune honte à avoir un corps qui ne correspond pas aux standards imposés.

Une vidéo qui célèbre finalement bien plus qu’une silhouette : elle met en lumière l’importance de s’accepter avec authenticité et fierté.