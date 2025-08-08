« Je n’ai pas à avoir honte de moi » : Millie Bobby Brown sans maquillage répond aux critiques

Révélée par la série à succès « Stranger Things », Millie Bobby Brown a bien grandi depuis son premier rôle. Une croissance bien naturelle que de nombreuses personnes lui reprochent. Pourtant, l’actrice de 21 ans refuse de ralentir le temps sur sa peau ou de tricher sur son âge pour répondre à cette jeunesse exigée. Elle répond à ses détracteurs avec une authenticité qui lui est propre.

L’actrice sans cesse attaquée sur son physique

Après trois années d’attente, la série « Stranger Things » s’apprête à refaire surface sur les écrans pour une cinquième et dernière saison qui promet d’être mémorable. Toujours fidèle au casting, Millie Bobby Brown enfilera une ultime fois le costume de Eleven. C’est ce personnage aux capacités psychokinétiques qui a fait décoller sa carrière. L’actrice n’avait que dix ans lorsqu’elle s’est présentée face au public, dans la peau de cette héroïne téméraire. Depuis, les années ont passé et l’adolescente qu’elle était lors de ses premiers pas sous les caméras est devenue femme.

L’actrice n’est pas immunisée contre le temps. Ses traits se sont affinés, ses formes ont poussé et son visage a mûri. Or, certains internautes n’arrivent pas à se faire à ces changements, qui font partie de la vie. Nombreux sont ceux qui lui reprochent cette métamorphose pourtant inévitable. Et lorsque l’actrice à l’affiche de « The Electric States » a rafraîchi sa couleur de cheveux, passant du brun au blond platine, certains se sont empressés de donner leur avis.

« Cette couleur ne lui va pas du tout », « Elle a vieilli de 11 ans à 51 ans très rapidement », « Elle a 40 ans ? », « Elle paraît 10 ans de plus »… Ce nouveau look, à des années-lumière du style enfantin de son personnage phare, n’a pas fait l’unanimité. Et l’actrice s’en moque royalement. Elle a répondu à ces critiques non sollicitées avec une certaine assurance et une franchise rare.

Une riposte simple et efficace, au naturel

Millie Bobby Brown en a assez d’être comparée à la fille qu’elle était avant. Elle a d’ailleurs fait part de son agacement dans une vidéo Instagram qui a le mérite d’être claire. Yeux dépourvus de fard, acné apparente et cernes soulignés par une lumière orientée au hasard, Millie Bobby Brown s’exprime face caméra dans sa simplicité la plus pure.

« Je voudrais prendre un moment pour parler d’un sujet qui me dépasse, qui concerne toutes les jeunes femmes qui grandissent sous le regard du public. Je pense qu’il est nécessaire d’en parler. J’ai commencé à travailler dans ce secteur à l’âge de 10 ans. J’ai grandi sous les yeux du monde entier et, pour une raison ou une autre, les gens ne semblent pas vouloir grandir avec moi. Au lieu de cela, ils agissent comme si j’étais censée rester figée dans le temps, comme si je devais toujours ressembler à ce que je faisais dans la saison 1 de « Stranger Things » », fustige-t-elle

Comme elle, de nombreuses autres stars féminines précoces ont évolué sous le feu des projecteurs. Celles qui ont écumé la scène de Disney Channel ont aussi subi le regard un tantinet utopiste d’un public nostalgique maladif. Si Miley Cyrus a tout de suite voulu trancher avec Hannah Montana, optant pour un style plus rebelle, Millie Bobby Brown, elle, mise sur le naturel. « Je n’ai pas à avoir honte de moi, pour mon apparence, ma façon de m’habiller ou de me présenter », poursuit-elle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Millie Bobby Brown, incarnation du mot « décomplexé »

Si les internautes regrettent l’apparence juvénile de la Millie Bobby Brown de 10 ans, ça n’empêche pas l’actrice de s’exposer telle qu’elle est sur les réseaux sociaux. Pas question pour elle de succomber au botox, de recourir à la chirurgie ou de se renverser la trousse de maquillage sur la tête juste pour faire plaisir à une communauté de haters qui s’attache à une époque révolue. L’ère des robes à petits nœuds et des chaussures à scratch n’est plus. L’actrice embrasse l’âge adulte.

Loin de renvoyer une image lisse et polie d’elle-même, Millie Bobby Brown est honnête avec son reflet. Son feed Instagram en témoigne. Elle pose avec des patchs coquets sur ses boutons, se montre en pyjama… bref, elle poste des clichés authentiques et pas en toc. Avec Millie Bobby Brown, pas de mise en scène, que du vrai !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

À travers cette prise de parole précieuse, Millie Bobby Brown révèle ainsi les coulisses d’une célébrité pas si dorée. Les femmes qui grandissent dans la lumière ressentent les injonctions avec une magnitude plus forte. L’actrice prouve que la beauté réside ailleurs, dans des détails qui dépassent le visible.