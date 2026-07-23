« C’est normal d’avoir plus de formes en vieillissant » : elle invite les femmes à changer de regard sur leur corps

Body positive
Anaëlle Gayon
@_bethanycook / TikTok

Grandir, vieillir, voir son corps évoluer… et si tout cela était simplement normal ? C’est le message que souhaite faire passer la créatrice de contenu Bethany Cook (@bethanycook_) à travers une vidéo devenue virale. Un rappel bienvenu, dans une société où les changements physiques sont encore trop souvent perçus comme un « problème à corriger ».

Un corps n’est pas censé rester figé

Sur TikTok, la créatrice de contenu Bethany Cook a partagé une vidéo au message aussi simple que puissant : il est normal d’avoir davantage de formes en vieillissant. En quelques mots, elle remet en question une idée profondément ancrée : celle selon laquelle le corps adulte devrait ressembler à celui de nos 18 ans.

Pour beaucoup de femmes, voir leur silhouette évoluer avec le temps s’accompagne de culpabilité. Pourtant, le corps change tout au long de la vie. Les hormones, les grossesses, le stress, les habitudes de vie, les traitements médicaux ou tout simplement les années qui passent peuvent influencer le poids et la morphologie. Et cela n’a rien d’anormal.

« Vous ne vous êtes pas laissée aller »

En accompagnement de sa vidéo, Bethany Cook (@bethanycook_) adresse un message réconfortant à sa communauté. Elle rappelle que prendre de l’âge, c’est aussi entrer dans une nouvelle étape de sa vie, et que cela peut naturellement s’accompagner de transformations physiques. Derrière cette phrase se cache une idée essentielle : prendre du poids ne signifie pas que l’on s’est « laissée aller ». Cette expression, souvent utilisée pour juger les femmes, entretient l’idée qu’un corps plus rond serait forcément le résultat d’un manque de volonté. Or, la réalité est bien plus complexe.

Être ronde ou grosse, ce n’est pas un échec

Le mot « gros » n’est pas une insulte. C’est un adjectif descriptif, au même titre que « grand », « petit » ou « blond ». Être ronde ou grosse, quel que soit son âge, n’a rien de honteux. Avec les années, certaines personnes prennent du poids. D’autres en perdent. Certaines gardent la même silhouette toute leur vie, tandis que d’autres voient leur corps changer à plusieurs reprises.

Toutes ces trajectoires sont valides. L’idée n’est pas de dire que « tout le monde grossit en vieillissant », mais de rappeler que cela peut arriver… et que c’est parfaitement ok. Votre valeur ne dépend ni du chiffre affiché sur une balance, ni de votre taille de vêtements.

Un message qui fait du bien

Sans surprise, la publication de Bethany Cook (@bethanycook_) a trouvé un écho auprès de nombreuses internautes. Beaucoup ont expliqué s’être reconnues dans ces mots, après des années passées à comparer leur corps adulte à celui de leur adolescence. Ce type de discours répond à un besoin réel : celui de voir des représentations plus honnêtes et plus bienveillantes des corps. Car les standards de beauté restent souvent figés sur une silhouette jeune, mince et supposément immuable, alors que le corps humain est, par définition, en constante évolution.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par bethany cook (@bethanycook_)

En résumé, l’essentiel est de se rappeler qu’aucun corps n’a l’obligation de rester identique au fil des décennies. Le message porté par Bethany Cook (@bethanycook_) invite finalement à remplacer le jugement par la bienveillance. Vieillir est un privilège, et les changements qui accompagnent cette étape de la vie n’ont pas à être vécus comme un échec. Qu’importe votre âge, votre poids ou votre morphologie, votre corps mérite le respect.

Anaëlle Gayon
Anaëlle Gayon
Je suis passionnée de mode, toujours à l’affût des tendances qui disent quelque chose de notre époque. J’aime observer comment on s’habille, pourquoi on le fait, et ce que la mode révèle de nous. Derrière les défilés et les silhouettes, ce sont surtout les histoires qui me passionnent.
Article précédent
« La cellulite d’une femme n’est pas repoussante » : son message sur le corps fait réagir

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

« La cellulite d’une femme n’est pas repoussante » : son message sur le corps fait réagir

Et si nous arrêtions de regarder nos petits détails physiques avec autant de sévérité ? La créatrice de...

Face aux remarques sur son physique, cette joueuse de tennis fait évoluer les regards

Une joueuse de tennis, jugée "pas assez athlétique" pour renvoyer les balles à ses adversaires et faire crisser...

« C’est juste de la graisse » : critiquée sur son corps, elle répond avec fierté

Sur TikTok, Sixtine (@sixtine) a choisi de répondre aux critiques sur son physique avec humour, assurance et beaucoup...

« Je n’ai pas peur d’être la plus grosse à la salle de sport » : elle remet en question les préjugés sur le poids

Entrer dans une salle de sport peut être intimidant, surtout lorsque l'on craint le regard des autres. La...

Comment stickers et couleurs changent le regard porté sur les dispositifs pour le diabète

Le capteur de glycémie est le dénominateur commun des personnes diabétiques. Cet accessoire médical, souvent dissimulé sous une...

« Arrête de montrer ton ventre » : face aux critiques sur son corps, elle répond sans s’excuser

Face aux remarques sur son apparence, la créatrice de contenu Emily Reyes (@emilliareyy) a choisi une réponse simple...