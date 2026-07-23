« C’est normal d’avoir plus de formes en vieillissant » : elle invite les femmes à changer de regard sur leur corps

Grandir, vieillir, voir son corps évoluer… et si tout cela était simplement normal ? C’est le message que souhaite faire passer la créatrice de contenu Bethany Cook (@bethanycook_) à travers une vidéo devenue virale. Un rappel bienvenu, dans une société où les changements physiques sont encore trop souvent perçus comme un « problème à corriger ».

Un corps n’est pas censé rester figé

Sur TikTok, la créatrice de contenu Bethany Cook a partagé une vidéo au message aussi simple que puissant : il est normal d’avoir davantage de formes en vieillissant. En quelques mots, elle remet en question une idée profondément ancrée : celle selon laquelle le corps adulte devrait ressembler à celui de nos 18 ans.

Pour beaucoup de femmes, voir leur silhouette évoluer avec le temps s’accompagne de culpabilité. Pourtant, le corps change tout au long de la vie. Les hormones, les grossesses, le stress, les habitudes de vie, les traitements médicaux ou tout simplement les années qui passent peuvent influencer le poids et la morphologie. Et cela n’a rien d’anormal.

« Vous ne vous êtes pas laissée aller »

En accompagnement de sa vidéo, Bethany Cook (@bethanycook_) adresse un message réconfortant à sa communauté. Elle rappelle que prendre de l’âge, c’est aussi entrer dans une nouvelle étape de sa vie, et que cela peut naturellement s’accompagner de transformations physiques. Derrière cette phrase se cache une idée essentielle : prendre du poids ne signifie pas que l’on s’est « laissée aller ». Cette expression, souvent utilisée pour juger les femmes, entretient l’idée qu’un corps plus rond serait forcément le résultat d’un manque de volonté. Or, la réalité est bien plus complexe.

Être ronde ou grosse, ce n’est pas un échec

Le mot « gros » n’est pas une insulte. C’est un adjectif descriptif, au même titre que « grand », « petit » ou « blond ». Être ronde ou grosse, quel que soit son âge, n’a rien de honteux. Avec les années, certaines personnes prennent du poids. D’autres en perdent. Certaines gardent la même silhouette toute leur vie, tandis que d’autres voient leur corps changer à plusieurs reprises.

Toutes ces trajectoires sont valides. L’idée n’est pas de dire que « tout le monde grossit en vieillissant », mais de rappeler que cela peut arriver… et que c’est parfaitement ok. Votre valeur ne dépend ni du chiffre affiché sur une balance, ni de votre taille de vêtements.

Un message qui fait du bien

Sans surprise, la publication de Bethany Cook (@bethanycook_) a trouvé un écho auprès de nombreuses internautes. Beaucoup ont expliqué s’être reconnues dans ces mots, après des années passées à comparer leur corps adulte à celui de leur adolescence. Ce type de discours répond à un besoin réel : celui de voir des représentations plus honnêtes et plus bienveillantes des corps. Car les standards de beauté restent souvent figés sur une silhouette jeune, mince et supposément immuable, alors que le corps humain est, par définition, en constante évolution.

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En résumé, l’essentiel est de se rappeler qu’aucun corps n’a l’obligation de rester identique au fil des décennies. Le message porté par Bethany Cook (@bethanycook_) invite finalement à remplacer le jugement par la bienveillance. Vieillir est un privilège, et les changements qui accompagnent cette étape de la vie n’ont pas à être vécus comme un échec. Qu’importe votre âge, votre poids ou votre morphologie, votre corps mérite le respect.