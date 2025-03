« La confiance n’est pas une taille », le message de cette modèle « Midsize »

Dans un monde où les standards de beauté sont souvent dictés par des silhouettes minces ou photoshopées, le mouvement body positive s’impose comme une véritable bouffée d’air frais. Les réseaux sociaux, autrefois accusés de nourrir des complexes, deviennent de plus en plus le terrain de jeu d’une nouvelle génération d’influenceuses qui prônent l’acceptation de soi et la diversité corporelle. Parmi elles, Crosbaaaby, mannequin « midsize » et militante body positive, se démarque par un message aussi simple que puissant : la confiance n’est pas une taille. Elle inspire des milliers de personnes à s’aimer telles qu’elles sont.

Qui est Crosbaaaby ?

Si vous n’avez jamais entendu parler de Crosbie alias @crosbaaaby sur Instagram, préparez-vous à une bonne dose d’inspiration ! C’est une créatrice de contenus et mannequin « midsize » qui a su se faire une place dans l’univers très sélectif de la mode. « Midsize », qu’est-ce que ça veut dire exactement ? C’est tout simplement une taille intermédiaire, située entre le standard « mince » et le « plus size » (grande taille). En d’autres termes, Crosbaaaby représente une catégorie de femmes longtemps invisibilisée dans les campagnes publicitaires et les défilés.

Son ascension sur Instagram s’est faite naturellement. Avec son sourire communicatif, Crosbaaaby est devenue rapidement une voix forte du mouvement body positive. Elle partage sans filtre son quotidien, ses looks du jour, mais aussi ses moments de vulnérabilité. Car oui, même les mannequins ont des doutes !

Un message puissant

Ce qui distingue Crosbaaaby, c’est son authenticité. Alors que beaucoup de créatrices de contenus misent sur des photos ultra-retouchées et des postures « parfaites », elle choisit la voie de la transparence. Cellulite, vergetures, bourrelets ? Pas de problème. Crosbaaaby les montre sans complexe et avec le sourire.

« La confiance n’est pas une taille ». Crosbaaaby martèle ce message dans chacun de ses posts : le bien-être et l’amour de soi ne dépendent pas d’un chiffre sur une balance ou d’une taille de vêtement. Et ce message résonne fort. Crosbaaaby invite ses abonnées à faire la paix avec leur reflet dans le miroir. Elle montre que la beauté ne se résume pas à une silhouette « parfaite », mais à l’énergie, à la confiance et à la manière dont on se traite soi-même.

L’impact du mouvement Body Positive

Le mouvement body positive est aujourd’hui un phénomène mondial, et Crosbaaaby en est une ambassadrice incontournable. L’idée derrière ce mouvement est simple : tous les corps sont beaux, peu importe leur taille, leur forme ou leur apparence. Il s’agit de déconstruire les normes de beauté irréalistes imposées par l’industrie de la mode, les médias et la société en général.

Des créatrices de contenus comme Crosbaaaby ont permis d’élargir la définition de la beauté en mettant en avant une diversité de corps qui, auparavant, était rarement représentée. Fini le culte du « thigh gap » (l’espace entre les cuisses) ou des ventres ultra-plats : aujourd’hui, le ventre rond, les cuisses épaisses et les vergetures sont célébrés comme des marques naturelles de la vie.

Crosbaaaby utilise son influence pour normaliser les corps « midsize » dans le paysage de la mode. Grâce à elle et à d’autres figures du mouvement, on voit de plus en plus de campagnes publicitaires, de marques et de défilés mettant en avant des corps de toutes tailles. Les grandes enseignes proposent de plus en plus des collections inclusives, adaptées à une variété de morphologies.

Une source d’inspiration pour ses abonnées

Ce qui fait le succès de Crosbaaaby, c’est son authenticité et sa capacité à toucher ses abonnées. Elle ne prétend pas avoir une confiance inébranlable tous les jours – et c’est justement ce qui la rend humaine et accessible. Elle partage ses doutes, ses moments de vulnérabilité, et ses victoires avec une sincérité désarmante.

Les commentaires sous ses publications sont remplis de témoignages de femmes (et d’hommes) qui la remercient pour son influence positive : « Grâce à toi, j’ai osé porter un bikini cet été pour la première fois depuis 10 ans », « Je commence enfin à m’aimer comme je suis, merci Crosbaaaby ❤️ », « Tu m’as fait comprendre que mon corps n’a pas besoin de changer pour être beau ». Crosbaaaby répond souvent à ces commentaires avec une bienveillance naturelle, renforçant cette relation de proximité avec sa communauté.

En prônant l’acceptation de soi et la diversité corporelle, Crosbie alias @crosbaaaby sur Instagram redéfinit les codes de la beauté. Elle montre que la confiance et l’estime de soi ne sont pas une question de taille ou de poids, mais d’état d’esprit. Porter une robe moulante en taille 44 avec fierté ? Check. Afficher ses bourrelets en crop top ? Check. S’aimer comme on est ? Check ! En brisant les tabous, en s’exposant sans artifice et en encourageant ses abonnées à faire de même, Crosbaaaby rappelle une vérité essentielle : vous êtes déjà assez, exactement comme vous êtes.