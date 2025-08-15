Cette joueuse de basket prouve qu’on peut être ronde et exceller dans le sport

Non, elle n’excelle pas dans le soulevé de terre, ni sur le ring. Du haut de son mètre 90, elle envoie valser des balles dans des paniers et fait barrage à ses adversaires avec ses 100 kg de force. Elle n’a pas le “physique” de son sport et pourtant elle est le meilleur atout de son équipe. La joueuse de basket Audi Crooks démocratise une nouvelle silhouette titanesque sur les parquets.

Une basketteuse aux mensurations peu communes

Avec sa carrure imposante, elle domine le terrain et fait de l’ombre à quiconque se dresse en travers de son chemin. Adversaire redoutée, elle est le pilier de son équipe et fait des étincelles à chaque match. Son nom ? Audi Crooks. La joueuse de basket universitaire fait crisser ses semelles sur le parquets, réussit presque tous ses lancers francs et n’hésite pas à aller au contact. Elle ne passe pas inaperçue entre les lignes de tir et ce n’est pas simplement le fait de sa technicité évidente. Au milieu de ses camarades de balle, plutôt frêle et haute sur pieds, sa silhouette infranchissable dénote. Elle a une morphologie rarement croisée sous les filets.

Son corps est un roc. Avec son mètre 90 pour 100 kg, Audi Crooks impressionne toutes les joueuses et élargit le profil type de la basketteuse. La plupart des athlètes féminines qui ont sa stature colossale se rangent derrière le ballon ovale ou dans des cages. Cependant, celle qui se fait appeler “Lady Shaq” en référence à l’ancien pivot Shaquille O’Neal, défend bien ses courbes charpentées sous son maillot de l’Iowa. Même si elle est un peu lestée pour faire des dunks et défier les lois de la gravité, elle a déjà fait ses preuves dans ce sport collectif.

En mars dernier, la joueuse de l’université d’Iowa State a grandement contribué à la victoire de son équipe (85 à 63) en réalisant une performance remarquable : 36 points inscrits, 10 rebonds captés et 3 passes décisives. Celles qui se frottent à cette joueuse qui a une armure à la place du buste ne résistent pas longtemps. Près de 60% de ses tirs de cette saison ont fini droit dans le panier.

Une publication partagée par Iowa State Women's Basketball (@cyclonewbb)

Le poids ne fait pas la performance

À la vue de sa silhouette robuste et ses formes abruptes, beaucoup se disent spontanément “elle n’aura pas le cardio”, “elle ne tiendra pas plus de 10 minutes”, “elle va pénaliser son équipe”. Pourtant, même après un jeu acharné, Audi Crooks ne montre aucun signe de faiblesse, si ce n’est quelques gouttes de sueur sur le front. Si elle n’est qu’en deuxième année sur les quatre que compte son parcours universitaire, elle figure déjà parmi les meilleures scoreuses étudiantes, avec une moyenne de 23 points par match.

Si la joueuse vise presque toujours en plein dans le mile, ce n’est pas parce qu’elle a la main chanceuse. C’est surtout le résultat d’un entraînement intensif et d’un passé sportif solide. Avant de s’initier au basket, elle a été sacrée championne de son État aux lancers de poids et du disque. Ce qui explique peut-être la justesse et la rigueur de ses tirs. Loin d’être un “boulet” pour son équipe, Audi Crooks en est l’élément clé. Au-delà de son talent indéniable, la joueuse de basket prouve aussi que les qualités athlétiques ne se résument pas à la morphologie.

Dribbler avec les critiques, un sport à temps plein

Solide sur ses appuis, Audi Crooks ne vacille jamais que ce soit sur le terrain ou dans la vraie vie. Pourtant, elle se fait régulièrement tacler sur son physique. Le triste sort réservé à ces sportives qui explosent le moule au lieu de rentrer dedans. Mais pas de quoi bousculer la confiance de cette joueuse hors pair. Battante dans l’âme, Audi Crooks sait ce qu’elle vaut. Elle surpasse les critiques comme les têtes de ses adversaires entre les paniers.

« Il y a peut-être 100 commentaires sur mon corps ou mon apparence, mais il y en a aussi 1000 sur mes compétences, mon caractère, mon rire et la façon dont je traite les autres (…) Le bon l’emporte nettement sur le mauvais » affirmait-elle.

Si elle vise une carrière en WNBA, Audi devra sans doute composer avec ce genre de traitement. Dans une ligue où la concurrence est féroce, elle ne pourra plus dominer aussi aisément au poste de pivot — surtout face à des joueuses souvent plus grandes qu’elle. Or, rien ne presse : il lui reste encore deux belles années pour affûter, non pas son corps, mais son mental.

Une publication partagée par Audi Crooks | Iowa State #55 (@audicrooks55)

Audi Crooks est une joueuse de basket montante mais aussi une super coach en self-love. Elle se démarque dans ses passes mais aussi dans son apparence. Et cette différence fait sa force. Audi Crooks 1, les diktats 0 !