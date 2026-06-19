Jugée « trop âgée » pour défiler en tenue de plage, elle répond aux critiques avec franchise

L’entrepreneuse, personnalité de la télévision et auteure américaine Bethenny Frankel n’a pas l’intention de laisser les critiques dicter sa conduite. À 55 ans, elle a foulé le podium du Sports Illustrated Swimsuit Runway Show à Miami Beach. Face aux remarques sur son âge et son apparence, elle a choisi de répondre avec sincérité et assurance.

Une confiance qui ne demande aucune validation

Lorsque certains internautes ont remis en question sa place sur le podium, Bethenny Frankel a préféré répondre avec simplicité plutôt que de se justifier. Dans une vidéo publiée sur TikTok, elle a expliqué (en anglais) qu’elle ne cherchait pas à correspondre aux standards traditionnels du mannequinat.

Son objectif ? Être elle-même et profiter pleinement de l’expérience. Elle confie d’ailleurs ne pas avoir accordé d’importance à son âge lors de sa première participation au défilé, avant de découvrir que le sujet faisait réagir sur les réseaux sociaux. Une situation qui ne l’a as empêchée de continuer à défiler avec enthousiasme.

Revendiquer un corps « réel »

Au-delà des commentaires liés à son âge, la quinquagénaire a également répondu aux critiques visant son physique. Son message est clair : elle revendique un corps naturel et un lien plus serein avec son bien-être. Loin des régimes ou des entraînements intensifs, elle explique avoir trouvé un équilibre qui lui convient. Un cheminement personnel construit au fil des années, après une période où son rapport à l’alimentation et à l’activité physique était plus compliqué.

Cette prise de parole met en lumière une vision plus apaisée du corps, où l’authenticité prend le pas sur la quête de perfection. Un discours qui résonne auprès de nombreuses personnes lassées des injonctions irréalistes.

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Un moment fort partagé avec ses proches

Lors de l’événement organisé au W South Beach, Bethenny Frankel a multiplié les apparitions sur scène avec plusieurs tenues différentes. Cette année, elle a également reçu le titre de « Rookie » du célèbre magazine, une distinction qui marque son intégration dans l’univers du défilé. Dans le public, elle pouvait compter sur le soutien de ses proches. Son compagnon assistait au show depuis le premier rang, tandis que sa fille adolescente observait avec fierté cette démonstration de confiance en soi.

En répondant ouvertement aux critiques, Bethenny Frankel transforme ainsi une polémique sur l’âge et l’apparence en véritable plaidoyer pour l’acceptation de soi. Son attitude rappelle qu’il n’existe pas d’âge limite pour se sentir bien dans sa peau, s’exprimer librement ou relever de nouveaux défis. À travers cette apparition remarquée, elle envoie un message simple mais puissant : la confiance ne dépend ni d’un chiffre inscrit sur une carte d’identité, ni d’une silhouette unique.