Jugée « trop musclée pour une femme », elle affiche sa silhouette athlétique avec fierté

Sur TikTok, elle affiche pleinement sa silhouette musclée – et tant pis pour les critiques. La créatrice de contenu Courtney Crawley (@fitzcourtknee) partage régulièrement des vidéos où elle met en avant sa musculature, fruit d’un entraînement assidu. Si certains internautes la jugent « trop musclée pour une femme », elle répond avec fierté et confiance, suscitant au passage un débat sur les standards imposés aux femmes.

Des vidéos qui font réagir

Dans ses publications TikTok, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) se filme à la salle de sport ou pose pour mettre en valeur sa silhouette athlétique. Les réactions, elles, sont partagées. D’un côté, des commentaires désapprobateurs estiment qu’elle serait « trop musclée pour une femme ». De l’autre, de nombreux internautes saluent au contraire sa démarche : « J’adore, ça change de voir des femmes avec du muscle », peut-on lire parmi les messages de soutien.

Une réponse tout en assurance

Plutôt que de se laisser décourager, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) choisit d’afficher son physique avec fierté. Pour elle, la force et la musculature n’ont rien d’incompatible avec la féminité. Étudiante et passionnée de sport, elle raconte volontiers comment le fitness a transformé son bien-être, tant physique que mental. Un discours positif qui résonne auprès de sa communauté et invite à dépasser les préjugés sur ce qu’une silhouette « féminine » devrait être.

Le « phénomène » des femmes musclées

Son cas s’inscrit dans une tendance plus large, parfois désignée par le terme de « muscle mommy », apparue au début des années 2020 sur les réseaux sociaux. Ce mouvement célèbre les femmes musclées et la pratique de la musculation, en rupture avec des canons de beauté longtemps centrés sur la minceur. De plus en plus de femmes revendiquent ainsi le droit d’être fortes et visibles, contribuant à diversifier les représentations à l’écran.

En affichant sa silhouette athlétique sans complexe, Courtney Crawley (@fitzcourtknee) participe ainsi, à son échelle, à faire évoluer les mentalités. Face aux jugements, elle oppose la confiance et la fierté, rappelant qu’il n’existe pas une seule façon d’être une femme. Un message d’affirmation de soi qui, au-delà des critiques, trouve un écho grandissant.