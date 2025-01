Lauren Chan : quand les courbes généreuses deviennent un manifeste de beauté

Dans un monde où les standards de beauté évoluent, Lauren Chan s’impose comme une figure incontournable et une source d’inspiration. Originaire de Brantford, en Ontario (États-Unis), cette femme aux multiples talents a su transformer ses expériences personnelles en un véritable manifeste pour l’inclusivité et la diversité corporelle. Mannequin, rédactrice de mode, entrepreneure et militante, Lauren Chan redéfinit les codes de l’industrie, tout en prônant un message fort : la beauté ne se limite pas à une taille.

De mannequin à militante de la mode inclusive

Diplômée en sociologie en 2012 à l’Université Western Ontario, Lauren Chan quitte le Canada pour New York, où elle débute sa carrière comme mannequin grande taille chez Ford Models. Cependant, elle ne se contente pas de poser devant l’objectif : en 2015, elle devient éditrice des actualités mode pour le prestigieux magazine Glamour. C’est là qu’elle initie un changement de paradigme en créant la rubrique Style Your Size, dédiée à l’inclusion des tailles. Parallèlement, elle co-conçoit une collection en collaboration avec Lane Bryant et multiplie les apparitions médiatiques, de Good Morning America à The TODAY Show.

Malgré ses accomplissements, Chan se heurte à un problème récurrent : le manque de vêtements élégants et accessibles pour les femmes portant des tailles plus inclusives. Une frustration qui la pousse à quitter son poste en 2018 pour lancer sa propre marque, Henning, dédiée aux vêtements grande taille fabriqués sur commande. Avec des tailles allant du 12 au 24 (du 44 au 56), Henning s’inscrit dans une démarche de slow fashion. En 2023, la marque est acquise par Universal Standard, permettant à Chan de se consacrer de nouveau au mannequinat.

Une carrière en pleine ascension

Le parcours de Lauren Chan ne se limite pas à la mode. En 2023, elle fait sensation en apparaissant comme Rookie dans le célèbre numéro maillot de bain de Sports Illustrated. Cette même année, elle remporte le prix de Modèle de l’année aux Canadian Arts and Fashion Awards, et figure dans des classements prestigieux comme celui des 50 Canadiens les plus influents (Toronto Life) ou encore la Power List de Marie Claire, aux côtés de Michelle Obama et Megan Fox.

Des distinctions qui couronnent un engagement de longue date : en 2018, elle reçoit le ASME Next Award for Journalists Under 30, en 2019, elle est élue « Femme de l’année » par Chatelaine, et en 2021, elle est nominée pour le prix de Créatrice numérique de mode de l’année par les Canadian Arts and Fashion Awards.

Une militante engagée

Au-delà de ses accomplissements dans la mode, Lauren Chan est une figure engagée pour l’inclusivité et la santé mentale. Depuis 2019, elle est ambassadrice de la National Eating Disorders Association et membre du conseil consultatif de la Model Alliance, qui défend les droits des mannequins. En 2024, son engagement pour la communauté asiatique-américaine et son travail sur l’inclusion des tailles dans l’industrie de la mode lui valent une distinction de la part du président de l’arrondissement de Manhattan, Mark Levine, et de l’assembléiste Grace Lee.

À 35 ans, Lauren Chan incarne ainsi bien plus qu’une carrière réussie : elle est la voix d’un mouvement qui célèbre les corps dans toute leur diversité. À travers son parcours, ses initiatives et son activisme, elle rappelle que la beauté, la réussite et la confiance en soi ne sont pas conditionnées par une taille ou un standard. Lauren Chan est bien plus qu’un mannequin : elle est un symbole de résilience et de transformation dans une industrie qui change, grâce à des femmes comme elle.