Critiquée pour son corps, cette mannequin répond avec un message fort

Face à des commentaires haineux sur son apparence, Vivien Blotzki, première gagnante plus-size de Germany’s Next Topmodel, n’a pas gardé le silence. Dans un post puissant, elle défend le droit de toutes les femmes à exister pleinement, sans honte ni compromis.

Une victoire historique et un parcours inspirant

En 2023, Vivien Blotzki a marqué l’histoire de la mode allemande en devenant la première mannequin plus-size à remporter Germany’s Next Topmodel. Originaire de Münstermaifeld, dans l’ouest de l’Allemagne, cette jeune femme au sourire lumineux et à l’énergie solaire a conquis le public grâce à son authenticité.

Fille d’une mère brésilienne, Vivien a d’abord suivi une formation de vendeuse en prêt-à-porter avant d’embrasser une carrière de mannequin. Depuis sa victoire, son ascension est fulgurante : campagnes pour MAC Cosmetics, Jean Paul Gaultier, Kate Spade ou Pandora, défilés à Berlin et New York, couverture de Harper’s Bazaar Allemagne, et apparitions remarquées dans the Curvy Magazine. Mais plus encore que ses contrats, c’est son engagement qui fait d’elle une figure à suivre.

Le body positive au cœur de son message

Sur ses réseaux, Vivien Blotzki partage bien plus que des photos de mode. Elle y parle de confiance en soi, de respect de son corps et d’acceptation. Un safe space, comme elle l’appelle, où les femmes peuvent se sentir libres, comprises et valorisées.

Un post en allemand a particulièrement marqué les esprits. En réponse à une vague de critiques après avoir montré une tenue jugée « provocante », Vivien s’est exprimée sans détour : « Une femme qui montre son corps, c’est apparemment déjà trop. Et si en plus ce corps ne correspond pas aux normes, cela devient un prétexte pour rédiger ce genre de messages. »

Elle interroge : « Est-ce de l’insécurité personnelle ? Un manque d’amour ? D’empathie ? Que gagne-t-on à cela ? ». Et elle répond avec force : « Je ne suis pas en colère parce que je lis ces messages. Je suis en colère parce que de tels commentaires empêchent des jeunes de s’exprimer, de s’affirmer, et de construire leur estime. »

Une voix forte pour toute une génération

Ce message, Vivien le porte pour elle, mais aussi pour toutes celles et ceux qui n’osent pas encore s’aimer. Elle rappelle que son compte est un lieu d’inspiration, de bienveillance, où chacun·e peut puiser de la force. Et elle conclut : « À tous ceux qui me laissent des messages positifs : je vous serre fort dans mes bras. Et si vous traversez un moment difficile, mes DM sont ouverts. »

Briser les normes, sans haine

Dans un univers encore trop normé, Vivien Blotzki incarne un changement salutaire. Elle montre qu’il est possible de réussir sans se conformer à des standards rigides, d’être visible sans s’excuser, et de répondre aux critiques sans céder à la violence. Son message est simple : la diversité corporelle n’est pas une tendance, c’est une réalité à célébrer.

À travers ses mots et ses choix, elle participe à redéfinir la beauté, à créer un espace pour celles qu’on a trop longtemps invisibilisées. Et elle le fait avec grâce, honnêteté et détermination.