Top des photos de Leslie Sidora, la mannequin française plus size captivante

Aperçue lors du défilé Savage x Fenty de Rihanna et en tête d’affiche des campagnes Pretty Little Thing ou ASOS, Leslie Sidora marque les esprits partout où elle passe. Cette mannequin en devenir, qui incarne l’élégance à la Parisienne, est réputée pour son discours « body positive » et sa plastique de déesse grecque. Avec sa morphologie en sablier, elle fait une ode aux rondeurs. Fière de ne pas rentrer dans un 34 et d’appartenir au clan des mannequins dits « plus size », elle fait la promotion des courbes généreuses sur le catwalk et bien au-delà. Une véritable leçon d’acceptation. Découvrez Leslie Sidora, un exemple de beauté parmi tant d’autres.

Une mannequin qui n’a pas peur du naturel

Leslie Sidora n’hésite pas à s’afficher sans maquillage. Contrairement à d’autres de ses consoeurs, qui abusent des filtres et de la chirurgie 2.0, la mannequin d’origine française se montre sans fard à sa communauté. Si sur les podiums de prestige, elle arbore des paillettes au coin des yeux et du gloss sur les lèvres, dans sa vie de tous les jours, c’est une femme qui se plaît dans la simplicité.

Du selfie matinal au fond du lit aux balades urbaines, Leslie Sidora arbore seulement son charme naturel, rien de plus. Elle laisse ses cheveux texturés s’épanouir à leur guise autour de son visage candide et garde ses traits à nu. Elle n’a pas besoin d’artifice pour susciter les compliments et attirer les regards. D’ailleurs, il serait bien dommage de dissimuler son teint chocolaté, ses yeux de chat et sa bouche pulpeuse sous d’épaisses couches de maquillage.

Elle prouve qu’on peut briller sans paillettes ni coups de pinceau. Femme décomplexée, Leslie Sidora invite toutes les femmes à s’aimer à l’état brut et à apprécier son reflet en toutes circonstances.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leslie Sidora (@lessance)

Leslie Sidora, le chic à la française

Si les jours « off », Leslie les passe dans des joggings cocooning et des tenues effortless à base de pantalon cargo et de brassière, ça ne l’empêche pas d’être féminine et d’embrasser son élégance. La collection « plus size » qu’elle a co-créé avec la marque Pretty Little Things témoigne de son bon goût et de son sens pointu du style. Derrière la femme sobre et minimaliste se cache une véritable gravure de mode.

Pour cette série de vêtements, elle a d’ailleurs pensé ses designs comme des emblèmes de confiance pour les femmes. Des robes qui épousent les courbes, des corsets en satin, des jeans vieillis… voilà des pièces à la fois sensuelles et raffinées pour devenir la reine que l’on a toujours rêvé d’être. Elles s’inscrivent comme une évidence dans le dressing de Leslie Sidora.

La mannequin sait comment mettre en valeur son physique voluptueux. Coupe moulante et asymétrique, décolleté plongeant, teinte magnétique, matière naturellement sensuelle. Elle apporte une touche sulfureuse au look « sage » de la Parisienne.

L’art de célébrer son corps

À chaque apparition médiatique ou numérique, Leslie Sidora fait une déclaration d’amour à ses courbes. Elle brave tous les interdits « mode » inlassablement imposés aux femmes qui ont son corps. Elle porte des cropped top qui s’élèvent bien au-delà du nombril, des bikinis échancrés qui révèlent tout de son anatomie et des combinaisons qui ne font qu’un avec son corps.

Ce n’est pas parce qu’elle ne fait pas une taille 36 qu’elle doit sacrifier son style et baisser ses critères mode. Leslie Sidora traite son corps avec respect et bienveillance. Elle le magnifie à sa manière. Avec beaucoup de tissus ou très peu de matières, elle considère ses courbes comme ses plus beaux chefs-d’œuvre. À méditer.

Leslie Sidora, ce n’est pas seulement un corps, c’est aussi une femme libre et une mère investie. Les courbes ont le droit d’exister, sur le catwalk, dans les publicités et dans la réalité. Leslie Sidora, elle, s’attèle à arrondir les angles.