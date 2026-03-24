« Je n’ai jamais eu peur de vieillir » : à 77 ans, cette mannequin célèbre son âge avec fierté

Vieillir reste un sujet sensible, souvent entouré d’injonctions et de peurs. Pourtant, certaines figures publiques choisissent d’en parler autrement. À 77 ans, Maye Musk (mère d’Elon Musk) affiche une vision apaisée de l’âge et revendique un lien serein à son apparence.

Vieillir, une expérience à s’approprier

Dans son livre « A Woman Makes a Plan » comme sur ses réseaux sociaux, Maye Musk partage une idée simple : elle n’a jamais redouté de vieillir. Pour elle, les marques du temps – sur le visage comme sur le corps – ne sont pas des défauts à corriger, mais des traces d’une vie vécue. Une manière de voir les choses qu’elle relie aussi à son histoire familiale, notamment à l’exemple de sa mère, restée active très tard sans se soucier de son apparence.

Le message porté par Maye Musk résonne parce qu’il propose une autre manière de regarder le temps qui passe. Vieillir n’y est pas présenté comme une perte, mais comme une continuité. Bien sûr, chacun vit cette évolution différemment. Certaines personnes l’acceptent facilement, d’autres moins, et toutes ces expériences sont légitimes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maye Musk (@mayemusk)

Une présence remarquée sur les réseaux

Loin de disparaître des radars, Maye Musk est très active sur Instagram. Elle y partage aussi bien des campagnes de mode que des souvenirs de ses débuts ou des moments plus personnels. Dans les commentaires, de nombreux internautes saluent cette visibilité et cette énergie, souvent perçues comme inspirantes. Voir une femme de plus de 50 ans occuper l’espace médiatique, poser pour des marques et prendre la parole publiquement reste encore peu courant.

Toutefois, cette visibilité ne fait pas l’unanimité. Certains internautes se montrent plus réservés, voire critiques, pointant notamment son statut de mère d’Elon Musk, qui contribuerait selon eux à amplifier sa notoriété. D’autres mettent en doute l’image d’acceptation de soi qu’elle véhicule, estimant qu’elle pourrait avoir recours à la chirurgie esthétique, ce qui alimente des débats parfois vifs dans les commentaires.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maye Musk (@mayemusk)

Une image de la beauté qui évolue, doucement

Égérie de grandes marques de mode et de cosmétiques, Maye Musk incarne une forme de beauté qui intègre l’âge sans chercher à l’effacer. Sa présence dans les campagnes publicitaires participe à élargir, au moins en partie, les représentations.

Cela dit, si cette visibilité est une avancée, elle reste encore limitée. Maye Musk correspond malgré tout à de nombreux standards de beauté valorisés dans l’industrie : silhouette, traits, codes esthétiques. Autrement dit, voir des mannequins de tous âges dans la mode ou à la télévision est une évolution positive, mais la diversité des corps, des visages et des parcours reste encore à développer.

En définitive, avec sa phrase devenue presque un mantra, Maye Musk contribue à ouvrir un espace de réflexion. Son parcours rappelle qu’il est possible de rester visible et ambitieuse à tout âge. Et surtout, que le vieillissement peut aussi être abordé avec une forme de légèreté.