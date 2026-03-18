« J’ai 60 ans, voici à quoi je ressemble » : cette mannequin affiche son corps avec fierté

À 60 ans, la mannequin et actrice tchéco-suédo-américaine Paulina Porizkova a dernièrement fait sensation en partageant une vidéo sans artifices, où elle montre son corps tel qu’il est aujourd’hui. Résultat : un message puissant, applaudi par des milliers d’internautes.

Une prise de parole sans détour

Le 12 mars 2026, Paulina Porizkova a publié une vidéo en réponse à une question simple : comment fait-elle pour être « aussi fabuleuse » à 60 ans ? Face caméra, elle enlève une robe de chambre fluide et se montre sans mise en scène. « J’ai 60 ans, voilà à quoi ça ressemble », explique-t-elle avec naturel. Elle désigne son corps, ses lignes et affiche pleinement chaque détail. Pas de filtre, pas de lumière flatteuse, pas de retouche. Juste un corps réel, vivant, qui raconte une histoire.

Apprivoiser son corps, vraiment

Ce qui touche particulièrement dans son message, c’est sa manière de parler de ce que beaucoup appelleraient encore des « imperfections ». Son ventre, par exemple, elle ne cherche pas à le cacher ni à le transformer. Elle rappelle qu’il a porté ses enfants et qu’il fait partie d’elle. Peu importe les variations de poids ou les séances de sport, elle affirme l’aimer tel qu’il est.

Sa peau, marquée par le temps, est elle aussi revalorisée. Loin d’y voir une perte, elle y perçoit une forme de force. Pour Paulina Porizkova, ces transformations sont le reflet d’une vie vécue, et non quelque chose à corriger. Avec les années, elle explique même se sentir plus en paix avec son corps qu’à 20 ans. Une vision qui renverse complètement les idées reçues sur l’âge et la beauté.

Un body positive qui évolue avec l’âge

Paulina Porizkova n’en est pas à son premier message engagé. Depuis plusieurs années, elle milite pour une représentation plus réaliste des corps, notamment dans l’univers de la mode. Son approche du body positive se distingue par sa maturité : elle ne cherche pas à correspondre à un idéal, mais à valoriser le réel.

En tant qu’ancienne mannequin, elle reste proche de certains standards de beauté dominants. Toutefois, c’est justement ce contraste qui interpelle. Là où l’industrie valorise souvent des corps lissés, retouchés, presque irréels, elle choisit de montrer une version plus authentique d’elle-même. Et c’est précisément ce geste qui est salué.

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Une vague de réactions enthousiastes

Sous sa vidéo, les commentaires se multiplient. De nombreuses personnes la remercient pour sa transparence et son courage. Certaines parlent d’un message libérateur, d’autres d’une source d’inspiration. Ce qui ressort surtout, c’est le soulagement de voir un corps qui ne cherche pas à masquer le temps qui passe. Un corps qui ne s’excuse pas d’exister tel qu’il est. Dans un monde où les images sont souvent filtrées, retouchées et standardisées, cette authenticité crée une vraie connexion.

Se réapproprier son image, à tout âge

Au-delà de la vidéo elle-même, ce témoignage ouvre une réflexion plus large. Et si vous pouviez regarder votre corps autrement ? Non pas comme quelque chose à corriger, mais comme un espace vivant, évolutif, légitime. Vieillir ne signifie pas disparaître, ni devenir moins digne d’être vu. Votre corps change, oui, mais il continue aussi de raconter votre histoire, vos expériences, votre force.

En définitive, le message de Paulina Porizkova est simple, mais puissant : il n’existe pas une seule façon d’être beau ou belle, et encore moins à un âge précis. Et parfois, le geste le plus fort reste simplement celui-ci : se montrer, telle que vous êtes, sans s’excuser.