Paloma Elsesser, est une mannequin américaine de 32 ans qui est devenue en quelques années l’un des visages les plus en vue de l’industrie de la mode. Cette top model dite « plus size » incarne le changement profond qui s’opère actuellement dans le milieu, où la diversité et l’inclusivité prennent enfin une place plus importante.

Une découverte hors du commun

Née le 12 avril 1992 à Londres, Paloma Elsesser est le fruit d’un métissage unique : sa mère est afro-américaine tandis que son père est d’origine chilienne et suisse. Élevée à Los Angeles, elle déménage à New York à l’âge de 18 ans pour étudier la psychologie et la littérature à la New School. C’est dans la ville qui ne dort jamais que sa carrière de mannequin va prendre un tournant inattendu.

Contrairement à de nombreuses mannequins qui débutent leur carrière à l’adolescence, Paloma Elsesser a été repérée sur Instagram alors qu’elle était déjà jeune adulte. C’est grâce à la célèbre maquilleuse Pat Mcgrath qui a remarqué son potentiel sur les réseaux et est tombée sous son charme. Cette découverte peu conventionnelle marque le début d’une ascension fulgurante dans le monde de la mode.

Une carrière florissante

Depuis ses débuts, Paloma Elsesser a multiplié les collaborations prestigieuses. On l’a vue poser pour des marques telles que Nike, Fenty Beauty, Victoria’s Secret et Proenza Schouler. Elle a également fait la couverture de nombreux magazines de renom dont Vogue, ELLE et Glamour. En 2021, elle a même décroché la une du Vogue américain pour son numéro de janvier, une consécration dans l’industrie.

Un engagement pour la diversité

Au-delà de sa carrière de mannequin, Paloma Elsesser est reconnue pour son engagement en faveur de l’inclusivité et de la diversité dans la mode. Elle prône l’émancipation et la liberté des femmes, ainsi que le droit de faire ce que l’on veut avec son corps. Son apparition dans une campagne publicitaire de Glossier en 2017, où elle posait nue sans retouches, a notamment marqué les esprits et illustré son combat pour une représentation plus réaliste des corps dans les médias.

Une reconnaissance internationale

L’impact de Paloma Elsesser sur l’industrie de la mode a été largement reconnu. En 2020, elle a été élue « Mannequin de l’année » par le site spécialisé Models.com, une distinction qui souligne son influence grandissante. Plus récemment, elle a remporté le prix « Model of the Year » aux prestigieux Fashion Awards 2023, confirmant son statut de figure incontournable du mannequinat contemporain.

Paloma Elsesser incarne ainsi une nouvelle ère dans le monde de la mode, où la beauté n’est plus définie par des standards étroits mais par la diversité et l’authenticité. Son parcours et son engagement en font une source d’inspiration pour de nombreuses femmes à travers le monde, prouvant que la mode peut être un vecteur de changement positif dans la société.