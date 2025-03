Dans un monde où les standards de beauté semblent figés et où les diktats vestimentaires sont omniprésents, certaines voix s’élèvent pour remettre en question les règles établies. Parmi ces voix fortes et inspirantes, Clémentine Desseaux, mannequin grande taille. Elle s’affiche sans complexe, célébrant son corps et défiant les injonctions que la société impose aux femmes rondes ou grosses. Récemment, elle a posté une vidéo percutante sur Instagram où, au son d’une bande musicale entraînante, elle défile dans des tenues vibrantes et éclatantes. Elle fait exploser les vieux clichés : « Les filles rondes ou grosses doivent porter du noir car ça affine la silhouette ». Le message est clair, et il résonne profondément : il n’y a pas de règles sur ce qu’une femme ronde ou grosse peut ou ne peut pas porter.

Un ras-le-bol des diktats vestimentaires

Les injonctions liées à l’apparence sont malheureusement monnaie courante dans la vie des femmes rondes ou grosses. Pour Clémentine Desseaux, ces pressions sont familières. En légende de sa publication Instagram, elle raconte son expérience personnelle, marquée par des années de remarques désobligeantes et de conseils non sollicités. Elle se souvient de ces moments où les magazines, les vendeuses ou même les émissions télévisées lui expliquaient qu’il fallait « cacher ce qui dérange ». La solution proposée était toujours la même : le noir, les vêtements amples et les coupes qui ne marquaient pas la silhouette. Une manière insidieuse de faire passer le message que les femmes rondes ou grosses devaient se faire petites, invisibles, et surtout, se « gommer » au maximum pour correspondre à un idéal qui ne leur appartenait pas.

Les couleurs vives et les imprimés sont aussi souvent déconseillés, jugés comme des éléments qui attiraient trop l’attention sur des formes « inacceptables ». Cette logique, qui s’était inscrite dans l’imaginaire collectif pendant des années, empêchait de nombreuses femmes de s’habiller avec plaisir, de s’exprimer à travers leurs vêtements ou tout simplement de se sentir belles dans leur corps tel qu’il est. Des mots comme « mincir », « maigrir », ou « gommer » se retrouvaient à chaque coin de rue, à chaque rayon de magasin, à chaque page de magazine. Clémentine a décidé de dire stop à tout cela.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Clémentine Desseaux (@bonjourclem)

Un appel à l’audace et à la liberté

Clémentine Desseaux, en s’affichant fièrement dans des couleurs éclatantes et des imprimés pétillants, pose un acte militant. Elle refuse de se conformer aux anciennes règles. Dans son message, elle incite ses abonnées à prendre le pouvoir sur leur propre image, à s’affranchir des diktats et à se donner la liberté d’explorer la mode sans peur du jugement. « T’as le droit à toutes les couleurs, tous les imprimés, toutes les paillettes de l’univers », écrit-elle dans sa légende Instagram. Il ne s’agit pas simplement de choisir des vêtements à la mode, mais de s’autoriser à aimer ce qui nous plaît, sans chercher à correspondre à un idéal étranger.

Cet appel à la liberté de se montrer telle qu’on est, ne se limite pas à un acte de mode. Il s’agit d’un véritable engagement pour la diversité corporelle et l’acceptation de soi. En brisant les chaînes de la conformité, Clémentine Desseaux donne à chaque femme la permission de s’aimer dans son corps, de s’habiller avec confiance et de revendiquer son espace dans le monde de la mode. Elle prouve qu’on n’a pas à « mincir » pour être digne d’être belle ou de se sentir à l’aise dans ses vêtements.

Le body positive, un mouvement inclusif

Ce message fait écho au mouvement body positive qui a gagné en popularité ces dernières années. Clémentine Desseaux est justement une figure emblématique de ce mouvement, qui milite pour l’acceptation de tous les corps. Elle incarne une nouvelle vision de la mode : une mode inclusive, qui célèbre la diversité des silhouettes, des couleurs de peau, des tailles et des morphologies. Elle prouve que la mode ne doit pas être un univers élitiste, réservé à quelques privilégiés, mais un espace où chaque personne peut se sentir bien dans sa peau, peu importe ses formes. Son message est clair : il est temps de mettre fin à cette idée qu’il faut se cacher, se rétrécir ou se fondre dans la masse pour être acceptée. Le corps est à célébrer dans toute sa diversité.

Dans un monde encore trop souvent dominé par des normes restrictives, Clémentine Desseaux est une bouffée d’air frais. Elle invite chaque femme, peu importe sa taille, à s’affirmer pleinement, à oser les couleurs, à s’épanouir dans ses choix vestimentaires et à célébrer son corps tel qu’il est. En faisant cela, elle nous rappelle une vérité essentielle : il n’y a pas une seule façon de se sentir belle, et il n’y a pas de taille unique pour incarner la beauté. Nous avons toutes le droit de briller, d’être visibles et de nous habiller pour nous-mêmes, et non pour satisfaire les attentes des autres.