Cette actrice de 60 ans célèbre ses rides en abandonnant le maquillage

Alors que les femmes de 60 ans sont sans cesse appelées à camoufler leurs rides et à arborer un visage lifté qui ne trahit pas leur âge, Teri Hatcher, elle, ne s’excuse pas d’avoir la peau froissée. Celle qui a porté le rôle de Susan Mayer dans la série « Desperate Housewives » s’est récemment montrée sans maquillage.

Teri Hatcher laisse tomber le maquillage

Depuis que Pamela Anderson a raccroché sa trousse de maquillage et révélé son vrai visage, de nombreuses actrices l’imitent et rangent, à leur tour, les pinceaux. Teri Hatcher, qui a prêté ses traits à Susan Mayer dans l’une des séries les plus iconiques des années 90, a elle aussi laissé les artifices dans le tiroir. Si lors de ses apparitions sur le tapis rouge, l’actrice se farde les yeux et affiche une mine apprêtée avec soin, elle est également familière des looks naturels.

En témoigne sa série de clichés postée sur son compte Instagram le 5 août 2025. L’ex James Bond Girl, croisée dans « Demain ne meurt jamais », s’y dévoile à l’état brut. Les rides baignées par le soleil matinal, les yeux malicieux et le sourire contagieux. Ces photos révèlent une femme radieuse, qui ne cherchent pas à tricher ni à donner l’illusion d’une jeunesse éternelle. Celle qui a tutoyé les plus hauts sommets du 7e art a assorti ses selfies décomplexés d’un texte tout aussi rafraîchissant.

« Voici donc une photo sans filtre de moi face au soleil, puis avec le soleil dans mon dos. Chaque ride raconte… une histoire d’efforts humains réels, de succès et d’échecs. N’hésitez pas à zoomer », a-t-elle inscrit en légende de sa publication. Avant de conclure sur une question presque philosophique : « Un angle est-il plus indulgent ? Plus beau ? ». Tandis que les diktats réclament une Jouvence à toute épreuve, Teri Hatcher, elle, prouve que vieillir est humain et que chaque ride est une marque de vie. On dit que la sagesse s’acquiert avec le temps et l’actrice multi récompensée le confirme à travers ce récit pro-âge.

« Chaque ride raconte… une histoire »

Alors que la société entière souhaite éradiquer les rides, Teri Hatcher, elle les accueille à pore ouvert. Ces petites fissures qui se tracent au gré d’un sourire trop régulier ou d’expression faciale très marquée sont chassées à coup de crème anti-âge, de sérum à l’acide hyaluronique ou de masques au collagène. Perçues comme des « imperfections », les rides sont diabolisées dès le plus jeune âge.

Or, pour l’actrice, les rides ont totalement leur place sur la peau. Elles renferment tout un monde, bien plus beau que ce que les injonctions nous laissent croire. Elles racontent le temps qui passe. Selon elle, ces lignes qui s’incrustent dans la peau illustrent surtout une existence riche en émotions et non pas figée.

Ce n’est pas la première fois que Teri Hatcher se met en scène la tête à nu. En 2010, celle que l’on a connue sous les makeup blindés des tournages s’affichait au saut du lit, le visage encore plein de sommeil. Elle voulait trancher avec son personnage de prédilection, Susan Mayer, toujours sur son 31, même au petit matin. « J’ai montré mon visage nu pour la première fois en 2010 – tout le monde m’a dit que j’étais folle, mais 15 ans plus tard, je suis toujours là, toujours en train de dire qu’il n’y a rien de mal à être authentique », a-t-elle déclaré.

Un message d’acceptation symbolique

Dès qu’elles passent la cinquantaine, les femmes sont soumises à des règles esthétiques très contradictoires. Lorsqu’elles font preuve de coquetterie, on leur demande d’avoir la main plus légère et lorsqu’elles sortent munies de leur beauté originelle, sans aucune trace de makeup, on leur dit qu’elles se négligent et on les invite à faire des efforts. À en croire ces lancinantes normes, il faudrait qu’elles retiennent les années sur leur peau et soient identiques à ce qu’elles étaient trente ans en arrière. Ce qui est tout bonnement impossible, même avec les potions de Jouvence les plus abouties du marché.

Cet idéal de beauté inatteignable fait d’autant plus rage chez les personnalités publiques. Les actrices, poussées dans l’ombre dès qu’elles dérogent ne serait-ce qu’un peu à cette esthétique lisse, y font face quotidiennement. On exige d’elles qu’elles restent dans la fleur de l’âge et ne s’éloignent pas trop de leur image de début de carrière. Alors, le discours de Teri Hatcher est une sorte de rébellion douce. Un appel à simplement être soi et à accepter les changements dans le miroir.

Fidèle à elle-même, Teri Hatcher célèbre ce que beaucoup tentent d’effacer. Actrice sincère qui ne fait jamais semblant, elle redore ces rides injustement condamnées à disparaître. Parce que finalement les rides sont les signes d’un vécu bien rempli. Elles apportent du cachet à votre visage.