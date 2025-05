Sur son compte Instagram, Tania Piombino, alias @taniamakeuplus, s’est affichée en maillot de bain avec ces mots : « Mon corps est prêt pour toutes les saisons ». Une phrase courte, mais ô combien puissante, qui fait du bien à lire. Et surtout, qui change la donne.

Un vent de fraîcheur dans un feed trop souvent formaté

Alors que les injonctions au summer body repartent à l’attaque chaque printemps, Tania Piombino leur claque la porte au nez, et avec style. Sur ses photos ou dans ses vidéos, elle rayonne. Pas parce qu’elle rentre dans un 36. Pas parce qu’elle a effacé ses vergetures ou ses rondeurs. Non. Elle rayonne parce qu’elle est pleinement elle-même, dans un corps réel, libre, affiché fièrement. Et surtout, dans un corps qu’elle aime. Un corps qui vit, qui ressent, qui s’affirme, été comme hiver.

Le message de Tania, c’est plus qu’un simple post. C’est un cri doux mais ferme contre les diktats esthétiques qui nous étouffent. Un rappel à l’ordre pour toutes les personnes qui croient encore qu’il faut « mériter » son maillot de bain, qu’un ventre plat est une condition d’existence à la plage, ou encore que la cellulite doit être gommée comme une faute de frappe.

Tania est une entrepreneuse dans tous les sens du terme. C’est sur Instagram et TikTok, où elle rassemble plus de 600 000 abonnés, qu’elle fait bouger les lignes, un post à la fois. Avec humour, honnêteté et beaucoup de bienveillance, elle a fait des corps dits plus size non pas une exception, mais une norme parmi d’autres. Et à travers sa communauté, elle transmet une énergie contagieuse : celle de l’amour de soi, de l’acceptation sans condition, du droit d’exister sans se demander si on est « assez » – assez mince, assez tonique, assez conforme. Spoiler : vous l’êtes déjà. Vous êtes assez, exactement comme vous êtes.

L’acceptation de soi, ce n’est pas un luxe, c’est une nécessité

Ce que Tania met en lumière, c’est à quel point notre rapport au corps a été déformé par des années de stéréotypes et de normes irréalistes. Le summer body ? C’est un concept marketing. Un outil de pression déguisé. Et il est grand temps de le ranger au placard.

Parce que votre corps n’est pas un projet à corriger, ni une vitrine à retoucher. C’est votre maison. Celui qui vous porte, qui vous permet d’aimer, de rire, de danser, de courir ou encore de vous reposer. Celui qui a le droit d’avoir des courbes, des marques, des plis. Et qui a aussi le droit de porter un maillot de bain sans demander la permission.

Le post de Tania ne propose pas de solution miracle, ni de recette magique pour s’aimer du jour au lendemain. Il ouvre simplement un espace. Un endroit mental où l’on peut se dire : « Et si moi aussi, je laissais tomber la guerre contre mon corps ? ». Et ça, c’est déjà immense.

Des mots qui libèrent, une image qui inspire

Ce qui frappe, dans les publications de Tania, c’est leur sincérité. Elle ne prétend pas être parfaite. Elle ne se cache pas derrière des filtres ou des poses figées. Elle est là, entière, parfois maquillée, parfois non, parfois en tenue confort, parfois en robe glam. Toujours vraie.

Et c’est précisément cette authenticité qui touche. Parce qu’elle fait écho. Elle permet à tant de personnes de se sentir moins seules, de se reconnaître, de respirer un peu mieux dans un monde qui, trop souvent, leur demande d’être quelqu’un d’autre.

Avec son podcast « Vos Cops en parlent », co-créé avec la créatrice de contenus Chloé Bidault, elle poursuit d’ailleurs cette mission : casser les tabous, rire des injonctions, et surtout, redonner à chaque personne l’espace pour être soi.

L’hiver, avec ses pulls amples et ses boissons chaudes, n’est pas un refuge où se cacher. L’été, avec ses shorts et ses maillots, n’est pas un tribunal où l’on doit se justifier d’exister. Chaque saison mérite votre corps, et votre corps mérite chaque saison. Soyez prête, comme Tania, à vivre pleinement, à vous montrer telle que vous êtes, à ne plus laisser la mode ou les magazines dicter si votre corps est « autorisé » à exister. Spoiler bis : il l’est. Il l’a toujours été.