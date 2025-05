« Je suis grosse et je porte du blanc » : ses looks sans complexes

De nombreuses femmes rondes ou grosses pensent que le blanc n’est pas à leur avantage, que cette couleur fait ressortir ce qu’elles cherchent à masquer et qu’elle ne va qu’aux silhouettes minces. Il n’y a donc pas une seule pièce immaculée dans leur dressing. Nicole, créatrice de contenu plus size qui prend ses aises dans la fashion-sphère, fait exception à cette fichue règle mode.

Elle a des rondeurs et sa couleur préférée est le blanc

Si vous êtes ce que l’on appelle une femme « pulpeuse », vous avez certainement éliminé le blanc de votre garde-robe. La société tout entière vous a ligué contre cette couleur pourtant si intemporelle et branchée. Quand vous allez faire du shopping, vous vous contentez d’admirer ces pièces blanches, qui vous narguent gentiment sur les cintres. Même en cas de coup de cœur, votre petite voix intérieure vous rappelle que les teintes claires n’ont pas le rendu espéré sur vous. Vous vous dites « ça va faire apparaître mon ventre et ma cellulite », « on va tout voir au travers », « je vais avoir l’air encore plus grosse ». Votre dressing a alors tristement viré au noir, au bleu marine et au gris.

Ces pièces servies dans la teinte la plus pure du cercle chromatique que vous vous refusez, Nicole, elle, saute dedans sans se poser de question. Elle a un corps qui ondule sous la matière, mais le blanc est la couleur principale de son vestiaire. Non, elle n’a pas la carrure étroite de Kate Moss, ni les jambes longilignes de Kendall Jenner ou le ventre gainé d’Emily Ratajkowki, mais elle a un corps et ça lui suffit pour porter du blanc. Du top en maille semi-invisible à la robe à fine bretelle en passant par la jupe plissée dans l’esprit « tenniscore », Nicole décline le blanc sous toutes ses coutures.

Loin de s’enfermer dans des habits ternes qui assombrissent ses courbes au lieu de les illuminer, cette figure du self love plébiscite des vêtements que les femmes rondes boudent toute leur vie. Elle prouve que le blanc n’est pas seulement flatteur pour les filles minces et qu’il peut profiter aux corps charnus.

Ce qui compte c’est de se sentir bien dans ses vêtements

Nicole, va à l’encontre de tout ce qu’on vous a répété, et surtout elle contredit cette phrase criarde qui dit que « le blanc n’est pas fait pour tout le monde », qu’il faut « maigrir pour se l’approprier ». Petit rappel au cas le message soit encore flou : le blanc n’a pas de silhouettes de prédilection. Cette couleur que l’on vante à la belle saison, mais que l’on ne tend jamais aux femmes rondes ou grosses se dédie à quiconque veut l’aborder.

Que ce soit dans un top moulant déboutonné de haut en bas, un blazer texturé avec lingerie apparente ou une robe Bardot à la coupe saillante, Nicole vous réconcilie avec cette couleur que vous ne pensiez pas adaptée à vos courbes. Évidemment, si vous ne vous sentez pas en sécurité dans les vêtements immaculés, libre à vous de choisir des variantes beige, taupe ou encore poudré. L’idée n’est pas de vous forcer, simplement de vous libérer de tous ces interdits.

Changer les regards, un look à la fois

Quand on imagine une fille ronde ou grosse en blanc, on voit des rondeurs qui crient au secours et des bourrelets qui sautent aux yeux. Ça, c’est ce que la société voudrait. Dans les faits, porter du blanc quand on a des formes, des hanches voluptueuses ou un ventre flasque est beaucoup plus éloquent et bien moins caricatural. Ce n’est pas un fashion faux-pas comme les fashionistas auto-proclamés le soutiennent, juste l’expression de soi.

Non, le blanc ne vous fait pas doubler de volume et n’est pas « moins classe » sur votre silhouette. Cette teinte à l’opposé solaire du noir est accessible à toutes les morphologies. Nicole en témoigne, en explosant ce restrictif code couleur. Au gré de ses looks qui évoquent la pureté, elle n’enfreint rien, elle s’autorise tout. Son image devient un miroir bienveillant. Une preuve par l’exemple que la beauté n’est pas une question de camouflage. Que le style appartient à toutes.

Après tout le blanc est la couleur de la sagesse, alors pourquoi ne pas faire la paix avec votre corps, en vous l’appropriant ? Ces tenues lumineuses sont comme un drapeau blanc dans cette inlassable guerre avec votre reflet.