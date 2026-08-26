On lui faisait souvent remarquer ses fossettes, elle en fait aujourd’hui sa signature

Qu’elles soient sur le menton ou de part et d’autre des joues, les fossettes participent à la singularité du visage. Considérées comme de précieux atouts charmes, elles s’esquissent dans un rictus et auréolent joliment le sourire. Il y a des personnes qui ont des fossettes minimalistes, qui apparaissent sous l’effet de la joie et il y a Evelyn du compte @dara_smiles1, qui a des fossettes aux allures de demi-lune. La génétique est à l’origine de nombreuses œuvres d’art.

Des fossettes ancrées dans une peau ébène

Les fossettes, ces creux qui se dessinent dans l’esquisse d’un sourire et qui s’apparentent à un signe de ponctuation sur le visage, ne s’inventent pas. C’est un héritage génétique, un accessoire intégré. D’un point de vue purement dermatologique, les fossettes sont considérées comme une malformation des muscles zygomatiques. Pourtant, dans l’imaginaire esthétique, c’est un avantage plus qu’une anomalie. Si les trous qui composent la cellulite révulsent les yeux, ces creux encastrés au sommet des lèvres suscitent une fascination intarissable.

Miley Cyrus, Ariana Grande ou encore Kate Middleton ont popularisé, malgré elles, cette marque cutanée qu’elles n’ont même pas choisi. Dans une société où une apparence peut facilement s’acheter, nombreuses sont les femmes qui ont tenté d’égaler cette réalisation de dame nature à travers une chirurgie nommée « dimpleplasty ». Pendant que certaines essayent désespérément d’imiter une particularité de naissance, Evelyn du compte @dara_smiles1, elle, arbore des fossettes sans contrefaçons.

Loin d’être discrètes ou de se fondre dans ses pommettes, ses fossettes prennent leur place au centre de son visage ébène. Elles achèvent sa bouche en beauté comme un point d’exclamation à la fin d’une phrase. Dès que ses lèvres s’étirent sous l’effet d’une émotion ou d’une prise de parole, ses fossettes s’affirment et semblent être issues de la main d’un illustrateur de cartoon.

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Une particularité physique qui donne du relief au visage

Cette empreinte du destin aurait pu devenir une source de complexes ou le symptôme avant-coureur d’un mal-être. Evelyne aurait pu garder sa bouche neutre pour dissimuler ses fossettes ou entreprendre une gymnastique faciale quotidienne pour les « résorber ». Mais c’est devenu le symbole d’une beauté sans doublon, une fierté personnelle, un élément d’identité.

À force de les voir apparaître dans chacun de ses sourires, Evelyn a fini par ne plus chercher à les atténuer. Au contraire, elle les exhibe avec une décontraction qui force l’admiration. Sur son compte, les fossettes ne sont jamais dissimulées derrière un filtre ou une pose savamment étudiée. Elles deviennent même le point de départ de nombreuses publications, comme si son visage avait trouvé sa propre signature.

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Un détail qui la différencie du reste du monde

Cette singularité rappelle surtout que la beauté ne tient pas toujours à des traits parfaitement symétriques ou à des visages formatés par les mêmes tendances. Un détail inattendu peut suffire à donner du caractère à une apparence et à la rendre immédiatement mémorable. Les fossettes d’Evelyn ne cherchent pas à rivaliser avec les standards : elles s’en moquent royalement.

Et c’est peut-être ce qui les rend aussi séduisantes. Dans une époque où les filtres gomment les irrégularités, où les applications permettent de remodeler un nez ou d’accentuer des pommettes en quelques secondes, ses fossettes rappellent qu’un visage n’a pas besoin d’être retouché pour avoir du relief.

À travers ses vidéos, Evelyn transforme donc une particularité qu’elle aurait pu chercher à camoufler en véritable emblème. Ses fossettes ne sont plus simplement deux creux qui apparaissent lorsqu’elle sourit : elles sont devenues une partie de son identité, celle qui donne à son visage ce petit quelque chose d’impossible à reproduire.