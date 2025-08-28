« Ton corps mérite l’été, pas la punition » : le message fort d’une influenceuse

Dès que les beaux jours reviennent, les injonctions à « préparer son corps pour la plage » refont surface. Sur Instagram, une voix s’élève pour dire stop à cette pression saisonnière. Mel, connue sous le pseudo @mel_mbmb, a publié un message simple, fort et nécessaire : « Ton corps mérite l’été. Pas la punition ». Un rappel essentiel à l’heure où les complexes alimentés par les réseaux sociaux, les publicités et les diktats minceur volent à trop de femmes la légèreté qu’elles méritent.

Qui est Mélanie Colas ?

Mélanie Colas, connue en ligne sous le nom @mel_mbmb, est une créatrice de contenu française engagée dans le mouvement body positive et de l’acceptation de soi. Dans sa bio Instagram, elle se décrit comme : « mode grande taille 46/48 – routines self‑love ✨ Je t’aide à t’aimer & t’accepter avec tes kg – Ex‑TCA, aujourd’hui en paix ✨ ». Ce positionnement témoigne d’un parcours personnel marqué par des troubles du comportement alimentaire (TCA), qu’elle évoque ouvertement afin d’aider d’autres femmes à retrouver un rapport apaisé à leur image.

Ses publications, souvent accompagnées de photos ou vidéos en pièce de bain, en dessous ou vêtements du quotidien, visent à normaliser les corps dits « non normés », en montrant sans retouche la réalité de son corps, de la cellulite ou des vergetures. Elle écrit ainsi dans l’un de ses posts récents : « Que tu fasses un 38 ou un 58, t’as le droit de kiffer la mer, le soleil, les apéros, les fous rires… Ne laisse pas tes complexes te voler un été de plus ». Son message fait écho aux ressentis de nombreuses femmes qui, chaque été, hésitent à s’exposer au regard des autres.

L’été, ce moment redouté par tant de corps

Chaque année, à l’approche de la saison estivale, les discours sur le « summer body » refont surface. Magazines, campagnes publicitaires, challenges sportifs : tout semble indiquer qu’il faudrait « mériter » la plage. Qui a décrété qu’il existait un corps légitime pour porter une tenue de bain ?

Selon une enquête IFOP de 2021, 45 % des femmes déclarent se sentir mal à l’aise en vêtements de plage à cause du regard des autres, et près d’une sur deux a déjà renoncé à certaines activités estivales par honte de son corps. Cette pression touche tous les âges, tous les corps – mais elle pèse particulièrement sur les femmes.

Un corps n’est pas un projet à corriger

Ce que rappelle Mel, c’est que nous n’avons pas besoin de modifier nos corps pour vivre pleinement. « Tu n’as pas besoin de changer de corps pour mériter de vivre ta vie ». Ce message va à contre-courant d’une culture qui transforme le corps en chantier permanent. L’été n’est pas une récompense à s’octroyer après des semaines de contrôle alimentaire ou d’exercices intensifs. Il est un droit, tout simplement.

Une parole body positive ancrée dans le réel

Loin des slogans creux, Mel incarne une forme de body positivity sincère et accessible. Son compte Instagram, suivi par une communauté grandissante, montre la diversité des corps avec humour, tendresse et naturel. En postant cette photo en tenue de bain, elle ne cherche pas à provoquer, mais à normaliser : oui, un corps qui déborde, qui n’est pas lisse ou photoshopé, a toute sa place à la plage.

Le message de Mel tombe à point nommé. Loin des discours culpabilisants sur les corps « prêts pour l’été », elle nous invite à nous souvenir d’une vérité essentielle : notre corps n’a pas besoin de se justifier pour exister au soleil. Que l’on fasse un 38 ou un 58 (ou plus), que l’on ait des vergetures, de la cellulite ou encore des bourrelets, l’été est à nous. Pas une récompense, pas un test, mais un moment à vivre – dans la joie, le confort et la liberté.

