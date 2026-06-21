« Pourquoi attendre d’avoir des abdos ? » : elle invite à s’habiller librement cet été

Alors que les températures caniculaires de l’été nous forcent à alléger nos tenues et à montrer plus de surface de peau, pour certaines femmes afficher sa silhouette reste « un privilège ». Sous l’impulsion du « summer body », qui n’est qu’une énième invention grossophobe, nombreuses sont en effet celles qui ne se sentent pas concernées par les cropped top simplement parce qu’elles ont des poignées d’amour et la générosité gravée dans la chair.

Un rappel « body positive » essentiel avant l’été

Les femmes rêvent d’un monde où elles pourraient porter des jupes sans devoir s’inquiéter de leur cellulite et arborer des hauts au-dessus du nombril même avec un ventre gélatineux. Dans leur idéal, elles n’auraient pas à composer leurs tenues selon leurs morphologies et pourraient prendre le premier top miniature qui leur tomberait sous la main sans attendre qu’on leur donnent la permission. Elles se baladeraient dans les rues avec le ventre à l’air, les cuisses au vent et les bourrelets décloisonnés des manches et des tissus obscurs.

Cependant, à l’heure du « summer body » et des titres moralisateurs qui invitent à « tonifier sa silhouette » pour prétendre aux robes serrées et aux top dénudés, ce n’est qu’une lointaine utopie. C’est un scénario idyllique qui ne se concrétisera peut-être jamais. Chaque été, le refrain est le même : il faut perdre du poids et « affiner son tour de taille » pour mériter les jupes fendues, les hauts raccourcis qui ne tiennent qu’à deux ficelles et les pièces tendances de la saison. Aussi lancinant et entêtant qu’un tube d’été, écouté en boucle, il condamne les corps qui refusent de se soumettre à cette métamorphose estivale.

Et cette injonction à la minceur, formulée sous une fausse bienveillance et des arguments bien-être, déteint sur la confiance de celles qui ont une anatomie invariable. Selon un sondage IFOP, 60 % des femmes disent avoir une image négative de leur corps à l’aube de l’été. Tandis que certaines s’acharnent à la salle de sport et cadenassent leur frigo dans l’espoir de répondre à un idéal, d’autres appellent à boycotter les diktats avec style. C’est en tout cas le parti-pris positif de la créatrice de contenu Tess Ryfa (@rosabohneur), qui rappelle que tous les corps sont légitimes dans la mode et que les interdits n’existent que dans nos têtes.

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Montrer son ventre même s’il ne correspond pas aux standards

Dans une vidéo que beaucoup jugent « courageuse » ou « audacieuse », la jeune femme, qui s’attèle à nous sevrer des normes de beauté, le dit haut et fort : oui, on peut porter des shorts taille basse et des cropped top même quand on est pas dotés de l’anatomie d’Emily Ratajkowki. Petit soleil, qui irradie nos feeds et qui garde à l’ombre tous les vieux principes esthétiques, elle œuvre pour l’acceptation de soi et veut en faire un mouvement universel.

Plus question de s’enfermer dans des tenues irrespirables sous prétexte que notre physique est irrecevable en société ou pas assez sculpté. Il est temps de libérer les ventres des hauts amples et des braguettes écrasantes. Et Tess Ryfa (@rosabohneur) nous montre la marche à suivre, avec son ventre qui rebondit sous nos yeux et sa démarche qui dit haut et fort « je me fiche du regard des autres ».

Dans un ensemble chocolaté qui brave cette pudeur imposée aux silhouettes « pleines », la pétillante Tess Ryfa (@rosabohneur) se pavane au milieu des stands avec une aisance inspirante. Si les publications sur les réseaux sociaux nous font souvent croire à la perfection en vantant des ventres aspirées, aux abdos encastrés, celle-ci nous invite à être nous-mêmes.

Une image qui fait du bien à l’estime et qui rassure les femmes

Sous la vidéo de Tess Ryfa (@rosabohneur), les commentaires sont tous empreints de bienveillance et les internautes remercient celle qui en est l’auteure, comme si elle avait sauvé leur été. « Ne manquez pas un seul moment au soleil à cause d’un petit ventre ». « C’est le fait que je n’ai même pas vu ton ventre j’ai juste vu à quel point ta tenue était mignonne ». « Le ventre est là où l’amour et la beauté sont stockés ». « J’avais besoin de voir ça pour mes vacances à la plage le mois prochain ». Les messages laissés sous cette vidéo, qui s’apparente à un précieux enseignement à l’ère de la minceur-mania, sont tous reconnaissants.

Certaines femmes saluent cette représentation, encore rare entre les pixels, tandis que d’autres évoquent le mythe du ventre plat et confirment, par expérience, que les abdos disparaissent après quelques bouchées. On assiste là à un véritable déferlement de sororité et de gentillesse.

La créatrice de contenu Tess Ryfa (@rosabohneur), incarnation vivante de l’amour propre, normalise ainsi ce que le grand public considère encore comme « exceptionnel » ou « héroïque ». Que vous ayez un ventre « en béton » ou moelleux, vous avez le droit de porter des hauts qui donnent fenêtre sur votre nombril.