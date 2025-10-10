« Trop musclée, ce n’est pas beau » : olympienne, mannequin, Ilona Maher casse les codes

Body positive
Léa Michel
Médaillée olympique, mannequin, star des réseaux et militante body positive, Ilona Maher n’est pas qu’une joueuse de rugby : elle est devenue une figure emblématique du mouvement qui célèbre les corps des femmes athlétiques et puissants.

Une championne qui s’impose

Ilona Maher a décroché une médaille de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec l’équipe américaine de rugby à 7, avant de signer avec le club anglais des Bristol Bears en 2025. Au-delà des terrains, elle fait sensation sur les réseaux sociaux, où elle est aujourd’hui la joueuse de rugby la plus suivie au monde.

 

Une star des réseaux au message fort

Sur TikTok et Instagram, Ilona ne se contente pas de partager ses exploits sportifs. Elle y diffuse un message clair : les femmes musclées ont toute leur place dans la mode, le sport, et la beauté. Ses vidéos, toujours pleines d’humour et de sincérité, abordent sans filtre les critiques qu’elle reçoit régulièrement : « Trop musclée », « Pas féminine », « Ce n’est pas beau », « On dirait un homme ». Au lieu de se défendre, elle transforme ces commentaires en force, en continuant à célébrer son corps d’athlète, et à encourager d’autres femmes à faire de même.

 

Mannequin, ambassadrice et pionnière

En couverture de Sports Illustrated Swimsuit, ambassadrice de marques comme Secret ou Medalist, sa propre ligne de soins, finaliste de Dancing With the Stars, Ilona Maher bouscule les stéréotypes sur ce qu’une femme sportive « devrait » être ou paraître. Elle est également la première femme à avoir soulevé son partenaire homme dans l’histoire de l’émission, un geste aussi symbolique que puissant.

Une communauté qui la soutient

Sous ses posts, les commentaires sont souvent unanimes : « Merci de représenter des corps comme le mien ! », « Tu es un modèle pour ma fille », etc. Même si les remarques négatives existent, la majorité de sa communauté la soutient pour ce qu’elle représente : une femme libre, musclée, drôle, inspirante… et fière de l’être.

Ilona Maher incarne ainsi une nouvelle génération de femmes qui redéfinissent la féminité, loin des clichés fragiles. Pour elle, avoir des muscles, c’est beau. Être forte, c’est féminin. Et surtout : aucun corps n’a à s’excuser d’exister.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Son corps brise les codes et enflamme la Fashion Week de Paris !

