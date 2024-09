Ces photos vont vous faire aimer vos bourrelets comme jamais !

Dans un monde saturé de standards de beauté souvent inaccessibles, où l’image dite parfaite est généralement façonnée par des filtres et des retouches, il est grand temps de célébrer la beauté dans sa forme la plus authentique. Pourquoi ? Parce que chaque bourrelet raconte une histoire, chaque courbe mérite d’être admirée et, surtout, chaque corps est unique et digne d’amour. Voici des photos inspirantes qui vont changer votre regard sur votre corps et vous faire aimer vos bourrelets comme jamais !

Bourrelets : se libérer de ses complexes

On leur fait la guerre depuis des années. Régimes amaigrissants, crèmes minceur, sport… rien n’y fait, nos bourrelets ne semblent pas prêts à être délogés. Et si au lieu de les combattre on apprenait à les aimer ? Pas toujours facile on en convient, mais accepter ses bourrelets, se libérer de ses complexes, c’est enfin reprendre possession de sa vie et de son corps. C’est vivre sans retenue, dans n’importe quelle situation où nos complexes nous empêchaient jusqu’ici d’être pleinement nous-même.

Personne ne vous demande de les trouver jolis ces bourrelets et/ou poignées d’amour. L’idée est d’apprendre à ne plus se focaliser dessus et surtout, à ne plus les laisser impacter votre estime personnelle. Vos bourrelets sont là, ils font partie de vous, et il ne vous veulent aucun mal. Le corps est un livre, et chaque bourrelet est une page écrite avec soin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Emma | French + Dutch Photographer (@emmaboonne)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angélina (@gigilust)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sandra Lazzarini (@_lasandra_)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pauline 🌸 (@pausitiveworld)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Chloé Bidault 🧚🏼‍♀️✨ (@thegingerchloe)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Buongiorno Nonna (@liciafertz)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par CHARLOTTE KUHRT (@charlottekuhrt)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Grosse_avec_frange (@ludivine_gaf)

Redéfinir les normes de beauté

Pas de modèles retouchées ici, juste des femmes qui profitent de la vie. Ces images sont une véritable ode à l’acceptation de soi. Qui a dit qu’il fallait se cacher derrière des vêtements amples ? Au contraire, afficher ses formes avec fierté, c’est la vraie classe.

La mode a longtemps exclu les corps plus ronds, on dit NON ! Les vêtements ne sont pas là pour cacher, mais pour célébrer chaque courbe. En redéfinissant les normes de beauté, ces femmes inspirent des milliers de personnes à accepter leur corps tel qu’il est. La mode doit être un plaisir, pas une contrainte ! Apprécier qui l’on est et s’aimer soi-même, c’est le meilleur cadeau que l’on puisse se faire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N E L L Y L O N D O N (@_nelly_london)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mar Armengol Casanovas (@_pelillosalamar_)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sarah Nicole Landry (@thebirdspapaya)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par LOTTE VAN EIJK 🍉 (@lovaeij)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mar Armengol Casanovas (@_pelillosalamar_)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amal Tahir (@amaltahir)

Ces photos nous montrent que nos bourrelets ne sont pas des défauts, mais des éléments de notre histoire. Chaque courbe, chaque rondeur mérite d’être célébrée. Au lieu de cacher nos bourrelets, apprenons à les aimer et à les accepter comme faisant partie intégrante de nous-mêmes. Éteignez les filtres, ouvrez votre cœur et embrassez votre corps dans toute sa splendeur. Après tout, la beauté est avant tout une question de perspective !