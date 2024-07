Connaissance de soi : 5 exercices à pratiquer pour l’améliorer dès aujourd’hui

Au milieu de l’incessant bruit qui nous entoure, il peut sembler difficile de trouver le calme nécessaire pour s’écouter réellement. Or améliorer sa connaissance de soi est une étape essentielle pour parvenir à une véritable compréhension de qui nous sommes. Bien que cette quête peut parfois sembler complexe et déroutante, nous avons rassemblé pour vous des exercices pour vous aider à vous connaître davantage et avoir confiance en vous. Alors, prenez le temps de vous plonger dans ces exercices et laissez-les vous guider vers une meilleure connaissance de vous-même.

Qu’est-ce que la connaissance de soi ?

La connaissance de soi consiste à prendre conscience de nos motivations profondes, de nos valeurs et de nos émotions, ainsi que de nos forces et de nos faiblesses. Elle nous permet de mieux comprendre notre propre fonctionnement, nos réactions et nos besoins. Ce qui est essentiel pour cultiver notre bonheur et notre épanouissement.

Prendre du temps pour soi, loin des distractions du quotidien, est une démarche essentielle pour se reconnecter avec ses propres pensées et émotions. Que ce soit à travers la méditation, une promenade en nature ou simplement en s’accordant des moments de solitude, ces pauses permettent de réfléchir sur soi-même de manière plus profonde et sincère.

On connaît bien la fameuse phrase du célèbre philosophe Socrate : « Connais-toi toi-même », qui parle de la connaissance de soi. Autrement dit, il faut se connaître pour pouvoir se rendre complètement heureux.se ! En étant conscient.e.s de qui nous sommes vraiment, nous pouvons ainsi prendre des décisions plus alignées avec nos aspirations et vivre de manière plus authentique. Voici donc 5 exercices pour vous aider à vous décrypter.

1 – S’auto-questionner

Vous connaître, c’est pouvoir répondre à certaines questions vous concernant. Mais ne vous inquiétez pas, il n’est pas nécessaire d’avoir toutes les réponses dès maintenant. Car apprendre à connaître une personne ça prend du temps, mais se connaître soi-même, encore plus !

Eh oui, la connaissance de soi est un cheminement qui s’étend tout au long de la vie. C’est pourquoi il faut faire preuve d’auto-compassion envers vous-même. C’est essentiel pour cultiver votre propre bonheur ! Vous pouvez d’ailleurs commencer avec votre instinct, en écrivant une liste de tout ce que vous savez sur vous-même. Cela ne peut être que bénéfique !

Et si vous ne savez pas par quoi commencer, voici une liste de questions pour vous aider à entamer votre réflexion personnelle :

Quels sont vos points forts et faibles ? Quelles sont vos compétences et dans quels domaines avez-vous besoin ou envie de vous améliorer ?

? Quelles sont vos compétences et dans quels domaines avez-vous besoin ou envie de vous améliorer ? Quel.le.s sont vos passions et vos centres d’intérêt ? Qu’est-ce qui éveille votre curiosité et vous fait perdre la notion du temps ?

? Qu’est-ce qui éveille votre curiosité et vous fait perdre la notion du temps ? Quelles sont vos valeurs ? Qu’est-ce qui vous anime réellement ? Quels sujets suscitent en vous un sentiment de colère profonde ou de joie intense ?

? Qu’est-ce qui vous anime réellement ? Quels sujets suscitent en vous un sentiment ? Qu’est-ce qui vous motive ? Qu’est-ce qui vous enthousiasme et vous donne de l’énergie ?

? Qu’est-ce qui vous enthousiasme et vous donne de l’énergie ? Si vous deviez vous décrire en quelques mots, que diriez-vous ? Et comment les autres vous décrivent-ils ?

Prenez une feuille ou un carnet et répondez à ces questions. Laissez-vous guider par vos réflexions et prenez le temps nécessaire pour explorer votre propre personne.

2 – Faire du journaling en tenant un journal intime

Tenir un journal intime est un moyen efficace de travailler sur vous-même. Il agit comme un tableau de bord pour explorer votre propre être. En plus, il vous permet d’exprimer librement vos émotions et vos pensées, sans jugement.

Ainsi, l’écriture sur papier est la forme la plus répandue pour libérer ses émotions, qu’elles soient positives ou négatives. Et chaque détail compte ! Il est important de noter tous les sentiments que vous ressentez sur une période donnée, même les plus infimes. Ensuite, expliquez les raisons pour lesquelles vous avez éprouvé ces sentiments et identifiez les éléments déclencheurs comme des événements marquants, de la colère, de la joie ou de la tristesse…

Puis, prenez le temps de relire votre journal au moins une fois par semaine. Vous pourrez ainsi prendre conscience de ce que vous avez fait et analyser les réflexions qui ont traversé votre esprit. Au final, votre journal intime sera le témoin de vos actions passées. Et vous serez surpris.e en relisant tout ce que vous avez consigné !

Faire du journaling peut également servir de catharsis, libérant des émotions refoulées et des pensées que nous ne partageons pas forcément avec les autres. Cette pratique peut aider à clarifier notre esprit et à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons au quotidien.

3 – Faire des tests de personnalité

Étonnant ? Bien qu’ils soient amusants, les tests de personnalité sont des outils précieux pour améliorer la connaissance de soi. Bien sûr, il ne s’agit pas des tests rapides que l’on trouve sur les réseaux sociaux comme « Quel type de chat êtes-vous ? » !

Il est question de tests plus approfondis, comme le test MBTI par exemple, qui sont réellement captivants et pertinents. Ils aident à mieux comprendre notre façon de penser et d’agir, ainsi qu’à découvrir ce qui nous anime. Par exemple, avez-vous une personnalité plutôt introvertie ou extravertie ? Avez-vous besoin d’apprendre ou de construire des choses ?

Souvent, dans notre vie quotidienne, nous nous oublions. Nous avons tendance à imiter les personnes qui nous entourent, sans même réaliser que nous sommes différent.e.s. C’est là que ce type de tests peut réellement aider à retrouver notre identité. Ils nous permettent de nous comprendre davantage, de mieux appréhender nos forces et nos faiblesses, et de nous accepter tels que nous sommes !

4 – Solliciter le regard des autres

Dans le développement personnel, on nous encourage souvent à nous affranchir du regard des autres. Et cela va de soi ! Pourtant, le regard des autres peut s’avérer extrêmement utile dans cette situation.

En effet, les autres peuvent nous aider à mieux nous connaître en nous renvoyant une image de nous-mêmes à laquelle nous n’aurions pas pensé. Que ce soit des pensées positives, ou négatives. C’est pourquoi il faut pratiquer cet exercice avec des personnes de confiance et des personnes bienveillantes pour commencer.

Ainsi, vous pouvez débuter simplement en leur demandant de lister 3 qualités et 1 défaut vous concernant. Vous pouvez également leur demander de partager des impressions plus générales sur vous, ainsi que de mettre en avant vos points forts et vos faiblesses. Alors, avec qui vous pourriez réaliser cet exercice ?

5 – Se lancer hors de sa zone de confort

Nous avons souvent tendance à imiter les autres, car cela nous maintient dans notre zone de confort. Mais pour sortir de cette routine, il est temps de prendre des mesures !

Pas besoin de tout bouleverser, envisagez par exemple de vous inscrire à un nouveau cours ou de participer à une nouvelle activité. Vous pouvez également changer d’endroit pour manger ou simplement engager une conversation avec de nouvelles personnes. Car même de petites modifications ponctuelles peuvent vous procurer un sentiment de bien-être immense !

Alors, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pourriez faire de nouveau au cours des prochains jours. Ouvrez-vous à de nouvelles expériences et laissez-vous surprendre par des nouveaux défis !

Ces exercices sont des outils précieux pour explorer votre monde intérieur. N’oubliez pas qu’améliorer sa connaissance de soi est un voyage personnel qui demande du temps, de la réflexion et de l’engagement. Soyez prêt.e à vous émerveiller des découvertes que vous ferez sur vous-même au fil du temps !