Se filmer à la salle de sport : bonne méthode pour muscler son estime ?

Vous êtes à la salle de sport, en train de suer à grosses gouttes, en plein exercice de développé couché ou en train de repousser vos limites sur le tapis de course. Vous attrapez alors votre téléphone, le positionnez soigneusement pour qu’il vous filme, et vous commencez à vous déchaîner devant la caméra. Ça peut sembler narcissique. En réalité, se filmer à la salle de sport représente bien plus que cela. Ça peut être une clé pour muscler bien plus que vos biceps, mais aussi votre estime de soi.

Le phénomène du selfie gym

Vous avez probablement déjà vu ça sur les réseaux sociaux : des personnes se prenant en photo ou se filmant pendant leurs séances de sport. Pour certain.e.s, cela peut sembler être une simple quête de validation sociale, une façon de montrer au monde à quel point iels sont en forme. Mais pour d’autres, c’est bien plus que ça.

Se filmer à la salle de sport peut être une technique puissante pour renforcer votre estime de soi. Comment ? Eh bien cela commence par une simple question : avez-vous déjà regardé une vidéo de vous en train de faire de l’exercice ? C’est souvent une expérience révélatrice. Vous voyez vos mouvements, votre effort, votre détermination, et parfois même vos petites erreurs. Mais au lieu de se juger sévèrement, cela peut être inspirant. Certaines personnes voient ainsi le chemin parcouru, elles voient leur propre force et résilience, et cela peut être incroyablement gratifiant.

Le pouvoir de la visualisation

En psychologie, il est bien établi que la visualisation peut avoir un impact énorme sur notre estime de soi. Se voir en train de réussir quelque chose, que ce soit un exercice difficile ou un défi personnel, renforce notre croyance en nos capacités.

En se filmant à la salle de sport, on crée une sorte de chronique de nos succès, une preuve tangible de nos progrès. Et chaque fois qu’on regarde ces vidéos, on se rappelle à quel point on est capable de grandes choses.

La communauté virtuelle

Une autre facette intéressante du phénomène du « Selfie Gym » est la communauté qui se crée autour de lui. Sur les réseaux sociaux, les gens partagent souvent leurs vidéos de séances d’entraînement, et cela peut devenir une source d’encouragement et de soutien mutuel.

Vous vous sentez peut-être seul.e à la salle de sport, mais en partageant vos vidéos, vous rejoignez une communauté de personnes qui comprennent exactement ce que vous vivez. C’est comme avoir un groupe de soutien virtuel qui vous encourage à chaque étape.

Attention aux pièges tout de même

Bien sûr, il y a aussi des pièges à éviter lorsqu’on se filme à la salle de sport. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison sociale, en regardant les vidéos des autres et en se sentant découragé.e par leurs progrès apparents. Il est également important de ne pas laisser le désir de paraître parfait.e devant la caméra nuire à votre séance de sport.

Lorsqu’on pratique une activité sportive, l’objectif ne devrait jamais être de viser la perfection ou de se fixer des standards irréalistes. Bien que la perte de poids puisse être un objectif pour certaines personnes, il est essentiel de se rappeler que le sport ne se résume pas uniquement à cela. On peut en faire pour le simple plaisir de bouger, de se défouler mentalement et de trouver un équilibre intérieur. Chaque personne est unique, il est essentiel de se concentrer sur son propre bien-être.

Se filmer à la salle de sport peut être une excellente méthode pour muscler son estime de soi. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez en train de transpirer sur un tapis roulant, n’ayez pas peur de sortir votre téléphone et de capturer le moment. Qui sait, cela pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour donner un coup de fouet à votre confiance en vous !