30 000 personnes ont assisté à son accouchement sur Twitch… et internet s’enflamme

Fabienne Ba.
Le service de diffusion vidéo direct Twitch a accueilli un live inédit le 7 octobre 2025 : la streameuse américaine Fandy a choisi de partager la naissance de sa fille devant près de 30 000 spectateurs, suscitant l’enthousiasme… mais aussi la polémique.

Un accouchement suivi par des milliers d’internautes

Pendant plus de 7 heures, Fandy a fait vivre toutes les étapes de son accouchement à sa communauté, installée chez elle entourée de proches et d’une infirmière. La caméra, placée au fond de la pièce pour conserver une relative intimité, montrait la streameuse dialoguer avec le chat Twitch diffusé sur sa télévision, entre stimulation sur ballon et séances de relaxation. À la fin du live, elle a donné naissance à une petite fille, Luna, sous les yeux émerveillés des abonnés et du PDG de Twitch, Dan Clancy, venu la féliciter en personne via le chat.

Entre fascination et débat sur la vie privée

Si beaucoup ont salué la transparence et l’authenticité du moment, d’autres voix se sont élevées contre cette « exposition extrême d’un événement intime ». Certains internautes ont dénoncé un geste « trop extrême » pour une plateforme publique et s’interrogent sur la responsabilité de Twitch : faut-il tout montrer, même l’intime, pour créer l’événement ? La polémique a vite enflammé les réseaux : entre admiration pour la modernité du geste et mise en garde contre le risque de banalisation de la sphère privée.

Un précédent qui interroge les limites du streaming

Cette première mondiale, qui a attiré plus de 675 000 visionnages en replay, marque un tournant dans la façon dont les créateurs de contenus interagissent avec leur communauté. La question des limites et du consentement, notamment concernant l’enfant, reste au cœur des débats sur la redéfinition de l’intime à l’ère numérique.

En somme, l’accouchement de la streameuse américaine Fandy en direct sur Twitch ouvre un nouveau chapitre pour le streaming, entre record d’audience et réflexion sur le partage d’expériences personnelles en ligne. Entre authenticité et polémique, ce moment inédit questionne les limites de l’intimité à l’ère du streaming.

Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Ces photos puissantes remettent en question nos regards sur les mères qui allaitent

