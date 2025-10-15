6 kilos à la naissance : ce bébé devient un phénomène mondial en quelques heures

Le 1er octobre à Nashville (Tennessee, aux États-Unis), Shelby Martin donne naissance par césarienne à son fils, pesant 5,8 kg : un poids exceptionnel, confirmé par les équipes médicales de la maternité. L’hôpital a même partagé une photo de ce « géant » sur ses réseaux sociaux, précisant qu’aucun bébé aussi gros n’était né depuis trois ans dans leur établissement. La vidéo du premier examen médical a rapidement dissipé les doutes sur l’authenticité de l’enfant, certains internautes ayant évoqué une possible manipulation numérique.

Les images de Cassian, un nourrisson de près de 6 kg à la naissance, font le tour du web. Sa maman, Shelby Martin, partage cette surprise hors norme avec humour : leur histoire passionne et fait réagir partout dans le monde.

La publication virale de Shelby Martin sur TikTok a déjà cumulé plus de 37 millions de vues. Les commentaires, tour à tour amusés et admiratifs, comparent Cassian à un mini-sumo ou à un catcheur : « Combien d’années est-il resté là-dedans ? » ou « Félicitations, mais ça va ? ». L’histoire fait écho à d’autres naissances record dans le monde, mais celle-ci a généré une vague de sympathie générale.

Un suivi médical de près, une santé rassurante

Après quelques jours en soins intensifs, Cassian a pu rentrer sain et sauf chez lui avec sa famille. S’il étonne par sa taille, ce « bébé miracle » partage avec sa mère une date d’anniversaire, ajoutant à la magie de cette naissance hors du commun. Les médecins rappellent qu’un tel poids impose un suivi attentif pour prévenir l’hypoglycémie et d’éventuelles complications, mais la famille se porte désormais à merveille.

Cassian rejoint ainsi la courte liste des plus gros bébés jamais nés, sans battre pour autant le record mondial détenu en Italie en 1955 avec un nourrisson de 10,2 kg. Sa célébrité, elle, est déjà inscrite dans l’ère des réseaux sociaux.