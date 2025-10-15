6 kilos à la naissance : ce bébé devient un phénomène mondial en quelques heures

Vie de parent
Fabienne Ba.
@shlbmrtn/TikTok

Les images de Cassian, un nourrisson de près de 6 kg à la naissance, font le tour du web. Sa maman, Shelby Martin, partage cette surprise hors norme avec humour : leur histoire passionne et fait réagir partout dans le monde.

Un poids record qui fascine et interroge

Le 1er octobre à Nashville (Tennessee, aux États-Unis), Shelby Martin donne naissance par césarienne à son fils, pesant 5,8 kg : un poids exceptionnel, confirmé par les équipes médicales de la maternité. L’hôpital a même partagé une photo de ce « géant » sur ses réseaux sociaux, précisant qu’aucun bébé aussi gros n’était né depuis trois ans dans leur établissement. La vidéo du premier examen médical a rapidement dissipé les doutes sur l’authenticité de l’enfant, certains internautes ayant évoqué une possible manipulation numérique.

@shlbmrtn Replying to @Nicoleee | SAHM | Homestead #bigbaby #fyp ♬ original sound – s

La viralité et les réactions des internautes

La publication virale de Shelby Martin sur TikTok a déjà cumulé plus de 37 millions de vues. Les commentaires, tour à tour amusés et admiratifs, comparent Cassian à un mini-sumo ou à un catcheur : « Combien d’années est-il resté là-dedans ? » ou « Félicitations, mais ça va ? ». L’histoire fait écho à d’autres naissances record dans le monde, mais celle-ci a généré une vague de sympathie générale.

Un suivi médical de près, une santé rassurante

Après quelques jours en soins intensifs, Cassian a pu rentrer sain et sauf chez lui avec sa famille. S’il étonne par sa taille, ce « bébé miracle » partage avec sa mère une date d’anniversaire, ajoutant à la magie de cette naissance hors du commun. Les médecins rappellent qu’un tel poids impose un suivi attentif pour prévenir l’hypoglycémie et d’éventuelles complications, mais la famille se porte désormais à merveille.

Cassian rejoint ainsi la courte liste des plus gros bébés jamais nés, sans battre pour autant le record mondial détenu en Italie en 1955 avec un nourrisson de 10,2 kg. Sa célébrité, elle, est déjà inscrite dans l’ère des réseaux sociaux.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
À seulement 2 ans, il soutient sa maman en plein accouchement et devient un héros malgré lui

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

À seulement 2 ans, il soutient sa maman en plein accouchement et devient un héros malgré lui

Il y a des héros qui portent une cape, et d’autres qui portent... une couche. Max, petit garçon...

30 000 personnes ont assisté à son accouchement sur Twitch… et internet s’enflamme

Le service de diffusion vidéo direct Twitch a accueilli un live inédit le 7 octobre 2025 : la streameuse...

Ces photos puissantes remettent en question nos regards sur les mères qui allaitent

À l’occasion de la Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 2025 (du 13 au 19 octobre), la Coordination Française...

Il veut appeler son bébé comme un aliment et crée la polémique

À chaque naissance, les parents cherchent un prénom unique pour leur enfant, mais certains vont plus loin que...

« Mes vêtements ne définissent pas la mère que je suis » : elles dénoncent les injonctions

La maternité semble aussi avoir son propre dress code. Lorsque les mères arborent d’autres vêtements que l’ensemble de...

Votre enfant a déjà fixé un coin vide ? Voici ce que ça pourrait vraiment signifier

Les enfants regardent parfois dans le vide. On dit alors d’eux qu’ils sont dans la lune ou dans...