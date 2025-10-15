« Ce prénom est une blague ? » : il juge le prénom de sa nièce « inacceptable »

Léa Michel
Face à l’éternel casse-tête du choix de prénom, sur Reddit, un jeune homme a voulu aider sa sœur infirmière à travers une liste humoristique de suggestions issues du monde médical – médicaments, infections, animaux exotiques. Les deux entretiennent une amitié complice où la plaisanterie fait partie du quotidien, il ne pensait donc pas qu’il risquait de déclencher un véritable conflit.

De l’humour à la stupeur : révélation du prénom

Quelques semaines après le baby shower, la sœur annonce fièrement à son frère le prénom finalement retenu pour sa fille : Malassezia. Ce nom, issu directement de la liste de blagues, interpelle immédiatement le frère. Non seulement il est difficile à prononcer et contient  le mot « mal » au début, mais il désigne aussi une infection fongique assez courante, dont toute la famille est génétiquement prédisposée et souffre de manière récurrente .​ « D’un côté, c’est vrai que c’est joli à prononcer », disent certains internautes intrigués, mais pour beaucoup, le choix est incompréhensible : « ce prénom est une blague ? », lit-on dans les commentaires, où l’étonnement et l’inquiétude côtoient l’amusement face à ce coup de poker parental.

Le frère tente alors de convaincre sa soeur de choisir une alternative plus « grand public », comme Mallory, Azalea ou encore Anastasia, mais celle-ci campe sur ses positions, expliquant qu’elle « aime simplement la musicalité du nom et que son obscurité évitera les quolibets ».

L’épineuse question du regret et des rapports familiaux

Le ton monte rapidement dans la famille : la jeune mère infirmière défend son droit à choisir le prénom de sa fille, tandis que son frère pointe les conséquences sur la future vie sociale de l’enfant. Lui-même explique qu’il voulait simplement éviter qu’elle regrette son choix.

Au-delà de l’anecdote, cette histoire illustre ainsi la pression du désir d’originalité mais aussi les tensions qui naissent, même dans les familles proches, lorsqu’il s’agit de nommer un enfant.

