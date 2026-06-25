Critiquée pour avoir allaité en public, cette mère a choisi de répondre

Allaiter son enfant devrait être un geste banal. Pourtant, certaines mères continuent de faire face à des critiques lorsqu’elles nourrissent leur bébé en public. C’est l’expérience qu’a récemment vécue une chanteuse londonienne, devenue malgré elle le symbole d’un débat qui dépasse largement son histoire personnelle.

Un moment de complicité transformé en polémique

Début juin, Tayah Ettienne participe à un festival musical privé pensé pour les familles. Passionnée de musique et chanteuse de profession, elle y emmène sa fille de 16 mois, Aaliyana, pour lui faire découvrir l’ambiance des concerts en plein air. Au cours de l’événement, la petite réclame naturellement une tétée alors que sa mère danse sous une tente. Une amie filme la scène spontanée, puis la partage sur TikTok. Ce qui devait rester un simple souvenir se transforme rapidement en phénomène viral, avec plus de 700 000 vues en quelques jours.

Quand l’allaitement dérange encore

La visibilité de la vidéo attire son lot de commentaires négatifs. Certains internautes jugent la scène « inappropriée », estimant qu’allaiter dans un lieu public, et encore plus lors d’un festival, n’aurait pas sa place. Une réaction qui surprend la jeune mère. Alors que l’allaitement est encouragé par les professionnels de santé, de nombreuses femmes continuent de subir des remarques lorsqu’elles répondent aux besoins de leur enfant en dehors de leur domicile. Entre regards insistants et critiques affirmées, le sujet reste sensible dans certains espaces publics.

Être mère sans renoncer à soi-même

Face aux attaques, Tayah Ettienne a choisi de prendre la parole. Pour elle, une idée persistante continue d’alimenter les jugements : celle selon laquelle la maternité obligerait les femmes à mettre leurs envies et leurs passions entre parenthèses. Elle défend au contraire une vision plus libre de la parentalité.

Selon elle, il est tout à fait possible d’être une mère attentive tout en continuant à profiter de ses centres d’intérêt, de ses sorties ou de sa vie sociale. Elle estime même que les enfants gagnent à voir des parents heureux, épanouis et pleinement eux-mêmes. Un message qui trouve un écho auprès de nombreuses femmes, lassées des injonctions contradictoires qui entourent encore la maternité.

Le corps des femmes au cœur du débat

Au-delà de son expérience personnelle, Tayah Ettienne pointe un phénomène plus profond : la difficulté qu’une partie de la société semble encore avoir à dissocier le corps des femmes de sa dimension sexuelle. Pour ses soutiens, l’allaitement répond avant tout à une fonction nourricière et ne devrait pas être perçu comme un acte gênant ou provocateur. La polémique relance ainsi une question récurrente : pourquoi un geste destiné à simplement nourrir un enfant continue-t-il de susciter autant de réactions lorsqu’il se déroule dans l’espace public ?

Une vague de soutien plus forte que les critiques

Si les commentaires négatifs ont été nombreux, ils n’ont toutefois pas été les seuls. De nombreuses mères, mais aussi de simples internautes, ont exprimé leur soutien à la chanteuse. Beaucoup ont salué sa prise de parole et sa volonté de défendre le droit des femmes à allaiter librement où elles le souhaitent. Cette mobilisation témoigne d’une évolution des mentalités. Même si les critiques existent encore, les voix qui défendent la normalisation de l’allaitement public sont aujourd’hui de plus en plus nombreuses.

En définitive, l’histoire de Tayah Ettienne met en lumière une contradiction persistante : l’allaitement est largement recommandé, mais celles qui le pratiquent restent parfois confrontées au regard des autres. En répondant publiquement à ses détracteurs, elle rappelle une idée simple : nourrir son enfant ne devrait jamais être source de honte.