Au lieu de dire « Arrête de pleurer », voici 5 phrases qui aident les enfants à exprimer leurs émotions

Les larmes d’un enfant peuvent déstabiliser. Par fatigue ou par réflexe, il est tentant de vouloir faire cesser les pleurs au plus vite. Pourtant, accompagner une émotion plutôt que la faire taire permet à l’enfant de mieux la comprendre et de développer des ressources précieuses pour grandir sereinement.

Pourquoi cette petite phrase est à éviter

« Arrête de pleurer » fait partie de ces expressions que beaucoup d’adultes utilisent sans mauvaise intention. Pourtant, elle peut donner à l’enfant l’impression que ce qu’il ressent n’est pas acceptable ou qu’il devrait cacher ses émotions. Les spécialistes du développement de l’enfant rappellent qu’un enfant ne dispose pas encore des mêmes capacités émotionnelles qu’un adulte. Les pleurs sont souvent son moyen le plus naturel d’évacuer une frustration, une peur, une tristesse ou une grande fatigue. L’objectif n’est donc pas de faire disparaître l’émotion, mais de l’accompagner.

1. « Je vois que tu es triste, je suis là »

Cette phrase a un pouvoir rassurant immédiat. En mettant des mots sur l’émotion observée, vous aidez l’enfant à identifier ce qu’il ressent. En ajoutant « je suis là », vous lui montrez qu’il peut traverser ce moment difficile sans être seul. Ce sentiment de sécurité est essentiel pour apprendre à mieux gérer ses émotions au fil du temps.

2. « Tu as le droit de pleurer, ça arrive à tout le monde »

Pleurer n’est ni une faiblesse ni un comportement à corriger. En rappelant que chacun peut ressentir de la tristesse ou du découragement, vous normalisez l’émotion. Cette phrase aide l’enfant à comprendre que ses ressentis sont légitimes et qu’il n’a pas à en avoir honte. Un message simple, mais particulièrement précieux pour construire une bonne estime de soi.

3. « Tu préfères un câlin ou un moment tranquille ? »

Tous les enfants ne réagissent pas de la même façon lorsqu’ils sont bouleversés. Certains recherchent le contact, tandis que d’autres ont besoin d’un peu d’espace. En proposant un choix, vous encouragez l’enfant à identifier ce qui lui ferait du bien sur le moment. C’est aussi une belle manière de lui apprendre à écouter ses besoins et à les exprimer.

4. « Peux-tu me montrer où tu ressens ça dans ton corps ? »

Les émotions passent souvent par le corps avant d’être mises en mots. Un ventre noué, une gorge serrée ou une sensation de chaleur peuvent accompagner la colère, la peur ou la tristesse. Inviter l’enfant à repérer ces sensations l’aide à mieux comprendre ce qu’il traverse. Cette prise de conscience développe progressivement son intelligence émotionnelle et corporelle.

5. « Quand tu seras prêt, nous en parlerons ensemble »

Parfois, un enfant n’est tout simplement pas capable d’expliquer ce qu’il ressent sur le moment. Vouloir obtenir une réponse immédiate peut alors accentuer son inconfort. Cette phrase lui laisse le temps nécessaire pour retrouver son calme tout en lui montrant que vous resterez disponible pour l’écouter. Elle instaure un climat de confiance et respecte son rythme.

Au final, ces quelques phrases ont un point commun : elles reconnaissent l’émotion au lieu de la rejeter. Quelques mots bien choisis peuvent transformer une crise en véritable moment d’apprentissage. Une approche bienveillante qui renforce le lien de confiance et donne à l’enfant des outils utiles pour toute sa vie.