Critiquée pour emmener ses enfants randonner dans le froid, cette mère défend son choix

Emmitoufler ses enfants pour partir marcher sous des températures fraîches ne fait pas l’unanimité sur les réseaux sociaux. Pourtant, pour Hailey Terry, mère de trois enfants suivie par près d’un million d’abonnés, ces escapades en pleine nature sont bien plus qu’un simple loisir. Face aux critiques, elle revendique une parentalité tournée vers l’aventure, l’autonomie et le plaisir partagé.

Une histoire d’amour avec la nature

Bien avant de devenir mère, Hailey Terry entretenait déjà un lien fort avec les grands espaces. Originaire de Las Vegas, elle a grandi au rythme des sorties en camping et des randonnées organisées par sa mère. Adolescente, elle découvre les joies du trek lors d’une expédition dans l’Utah. Une expérience fondatrice qui nourrira, au fil des années, sa passion pour les activités en extérieur. Aujourd’hui, elle souhaite transmettre à ses enfants cette même curiosité pour le monde qui les entoure et le bonheur simple d’une journée passée en pleine nature.

Quand la randonnée devient une bouffée d’air

L’arrivée de son premier enfant, Kirk, en 2019, bouleverse son quotidien. Quelques semaines après sa naissance, son mari est envoyé en mission à l’étranger. Puis le Covid-19 impose ses restrictions. Isolée et en quête d’équilibre, Hailey refuse de passer ses journées enfermée entre quatre murs.

Encouragée par sa mère, elle tente une première sortie avec son bébé installé dans un porte-bébé. L’expérience agit comme une révélation. Marcher, respirer, bouger : elle retrouve un sentiment de liberté dont elle avait besoin dans cette nouvelle étape de sa vie. Depuis, les aventures familiales sont devenues le cœur de son univers en ligne.

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Des choix qui font débat

À mesure que sa communauté grandit, les remarques critiques se multiplient. Certaines personnes jugent irresponsable le fait d’emmener de jeunes enfants randonner lorsqu’il fait froid. Hailey Terry, elle, ne se laisse pas déstabiliser. Selon elle, notre société recherche parfois tellement le confort qu’elle en oublie les bénéfices des expériences dites plus exigeantes.

Pour cette mère de famille, affronter une météo moins clémente, dans des conditions adaptées, permet aux enfants de développer leur confiance en eux et leur capacité d’adaptation. Loin d’une vision de la performance à tout prix, elle défend surtout l’idée que les enfants sont souvent plus capables qu’on ne l’imagine lorsqu’on respecte leurs besoins et leur rythme.

Une organisation pensée pour leur bien-être

Derrière les photos inspirantes se cache une préparation rigoureuse. Chaque sortie est soigneusement planifiée afin de garantir la sécurité de toute la famille : vêtements adaptés, matériel adéquat et vigilance constante font partie de l’équation.

Surtout, Hailey insiste sur un point essentiel : ses enfants ne sont jamais forcés. Si la fatigue, le froid ou l’envie de rentrer se manifestent, la randonnée est écourtée sans hésitation. L’objectif n’est pas de battre des records ni d’impressionner qui que ce soit. Il s’agit avant tout de partager des moments de complicité, de créer des souvenirs communs et de cultiver le goût de la découverte.

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En choisissant d’emmener ses enfants explorer les sentiers, même lorsque les températures baissent, Hailey Terry défend ainsi une approche qui ne laisse pas indifférent. Pour elle, ces expériences participent à construire des enfants confiants, curieux et à l’aise avec leur environnement. Et si ses méthodes continuent d’alimenter les débats, la mère de famille reste fidèle à ses convictions : les plus belles aventures ne sont pas toujours les plus confortables, mais elles peuvent laisser des souvenirs précieux pour toute une vie.