Résultats du Bac imminents : comment gérer le stress en tant que parent ?

Après avoir tiré le meilleur de leur matière grise face à leur copie blanche et planché sur des sujets plus ou moins maîtrisés, les lycéen.ne.s vont bientôt savoir s’iels ont obtenu leur sésame pour accéder aux études supérieures. Le lundi 8 juillet, iels vont se lever de bonne heure pour tenter de trouver leur nom sur le tableau des résultats du bac. Si les jeunes de terminal redoutent ce moment décisif, les parents, eux, angoissent parfois plus, comme si leur propre avenir en dépendait. Ils campent devant les grilles du lycée, avec l’espoir de voir une mention accolée au nom de leur progéniture. Ils ont du mal à dissimuler leur stress à l’approche des très attendus résultats du Bac et ont tendance à le communiquer à leur enfant. Si vous aussi vous vous rongez les doigts jusqu’au sang avant cette annonce fatidique, lisez les lignes qui vont suivre.

Pourquoi vous êtes plus en stress que votre enfant avant les résultats du bac ?

Le 8 juillet prochain, les lycéen.ne.s seront enfin fixé.e.s sur le sort qui les attend. Après des mois de dur labeur à potasser les livres et à se faire des fiches cartonnées parsemées de coup de surligneur, iels sauront enfin si leurs efforts ont payé. Certain.e.s repartiront avec la mine déçue tandis que d’autres crieront leur joie sans fard et s’empresseront d’appeler leur famille. En tant que parent, vous rafraîchirez la page des résultats une dizaine de fois en moins d’une minute et vous enverrez une flopée de messages à votre enfant pour abréger ce terrible suspense. C’est le scénario qui se profile en perspective.

Même si aujourd’hui le bac n’a plus la même symbolique qu’autrefois, il acte la fin d’un long chapitre scolaire. Il marque aussi l’entrée dans le monde des adultes. C’est le Graal pour aller sur les bancs de la fac et poursuivre sa voie. Mais pour vous, parent, le bac est l’examen de toute une vie qui peut ouvrir d’innombrables portes. Même si le bac est souvent le premier diplôme d’une longue série, pour vous il est synonyme de sécurité. À travers votre enfant, vous rejouez aussi votre propre réussite par procuration. D’ailleurs, vous vous êtes peut-être surpris.e à dire « on passe le bac », comme si vous alliez aussi vous hisser derrière le pupitre. Pas étonnant, surtout si vous avez accompagné ses révisions, suivi ses devoirs assidûment et participé (un peu trop activement) à ses exposés.

« Quand un.e lycéen.ne décroche le bac, derrière il y a un parent qui se dit : j’ai réussi à emmener mon enfant sur le chemin de l’école, puis sur le chemin du bac. Quelque part mon job de parent est rempli », explique Florence Millot, psychologue spécialisée en guidance parentale et psycho-pédagogie au média TF1Info

Votre stress à l’aube des résultats du bac est totalement légitime bien qu’il puisse rapidement devenir envahissant et déteindre sur votre enfant. D’où l’importance de prendre du recul et de ne pas vivre ce moment à la première personne. Le but n’est pas de voler cette victoire à votre enfant, mais de savoir garder votre « place » de parent.

N’en faites pas une affaire personnelle

Même si le bac est en quelque sorte le passeport d’accès aux études supérieures, il ne détermine en rien votre valeur ou vos compétences de parent. Ce n’est pas parce que votre enfant a son bac de justesse, à quelques décimales du rattrapage, que vous devez vous blâmer ou vous remettre en question. Les résultats scolaires de votre enfant sont le reflet de son travail, pas un miroir de vos qualités parentales. Ce stress exprimé à l’approche des résultats du bac dissimule certainement une peur de l’échec. Inconsciemment, vous faites peut-être ce que l’on nomme la « projection parentale« . En résumé, vous accomplissez vos fantasmes et vos rêves à travers les yeux de votre enfant.

Vous voulez le façonner à la manière d’un Frankenstein et contrôler son destin pour assouvir vos ambitions perdues ou vos succès avortés. Laissez votre enfant prendre son envol et occupez seulement le poste de « soutien », de fan number one. Gardez aussi à l’esprit que les résultats du bac ne définissent pas toute la carrière de votre enfant. D’ailleurs, ce qui importe le plus ce sont ses bulletins sur le long terme et sa moyenne à l’année. Bill Gates, une des plus grandes fortunes du monde, n’avait aucun bagage en poche et ça ne l’a pas empêché d’atteindre le haut de l’échelle.

Préparez-vous à toutes les éventualités

Autre conseil pour gérer le stress à l’approche des résultats du bac : préparez-vous mentalement à tous les scénarios et apprenez à relativiser. Balayez vos illusions et soyez plutôt rationnel.le. N’imaginez pas votre enfant vous ramener une « mention bien » s’iel a préféré poser ses pouces sur la manette de PS5 plutôt que sur ses stylos et ses cahiers. Si votre enfant vous annonce qu’iel est en rattrapage, n’en faites pas un drame. Essayez plutôt de le.a motiver et de lui dire que c’est une deuxième chance qui se présente à lui/elle. Dans le cas où votre enfant obtient le bac sans mention, ravalez votre déception et rappelez-lui que vous êtes fier.ère, même sans « titres honorifiques ».

Même si de votre point de vue, votre enfant est le futur Einstein ou la Simone de Beauvoir des temps modernes, veillez à ne pas trop élever vos attentes. Plus vous vous faites de plans sur la comète, plus vous appréhendez le jour J. alors anticipez toutes les possibilités sans être trop fataliste, ni en excès d’optimisme.

Laissez votre enfant vous annoncer les résultats

Pour vous débarrasser de ce stress qui vous hante, vous allez peut-être faire le piquet devant les résultats du bac et rester scotché.e à votre écran jusqu’à ce qu’ils s’affichent. Vous voulez avoir le verdict en avant-première. Entre deux réunions de travail, vous gardez cette fenêtre ouverte et réactualisez inlassablement la page. Ce qui est assez naturel. Cependant, même si cette attente est insoutenable, patientez le coup de fil de votre enfant pour lever le mystère. Réservez-vous l’effet de surprise.

Si vous vous octroyez le droit de révéler les résultats à votre enfant, iel pourrait le vivre comme une trahison de votre part, un coup bas. Les psychologues confirment que cette pratique, pourtant chargée de bonnes intentions, est aussi intrusive que de lire un journal intime dans le dos de son enfant. Découvrir les résultats du bac est un instant solennel pour les ados. Cela sous-entend : franchir un cap. Le bac matérialise leur passage vers l’indépendance.

Ce stress tenace, qui grossit à mesure que les résultats du bac approchent, illustre peut-être aussi cette peur de voir l’oiseau quitter son nid. Quoi qu’il en soit, dites-vous que le bac est une formalité, une épreuve de « routine ». La seule chose qui a de la valeur, c’est que votre enfant s’épanouisse dans son cursus.