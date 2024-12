Voici pourquoi certains parents évitent la photo avec le père Noël

Chaque année, à l’approche des Fêtes, une tradition emblématique refait surface : la photo des enfants avec le père Noël. C’est presque un passage obligé. Sauf que voilà, face à cet homme barbu venu de Laponie, les enfants ont plus tendance à reculer et à se cacher dans les jambes de leur parent qu’à foncer dans son costume rouge. Vous avez beau utiliser tous les arguments possibles, non c’est non. Même pour quelques secondes de photos, ne forcez pas votre enfant à s’asseoir sur les genoux du père Noël. Finalement, ce n’est qu’une « doublure », un imposteur. Voici pourquoi de plus en plus de parents évitent la photo avec le père Noël et boycottent le geste.

Une tradition qui met certain·e·s enfants mal à l’aise

La photo avec le père Noël peut sembler anodine, voire même mignonne, aux yeux des adultes. Mais pour de nombreux·ses enfants, c’est un moment redouté. Pour certain·e·s, le père Noël suscite la même admiration qu’un héros Marvel, mais pour d’autres, il réveille des peurs profondes. En voyant le père Noël au bout de l’allée du supermarché, les enfants supplient parfois leurs parents de faire demi-tour. Dans leurs yeux les étincelles cèdent place aux grosses larmes salées. Il faut dire que le père Noël qui investit les supermarchés ressemble gère à celui des contes enchanteurs. C’est une version « bas de gamme ».

Imaginez : un·e enfant, souvent encore très jeune, est soudain placé·e dans un environnement bruyant, face à un étranger masqué par une fausse barbe et un costume imposant. Ce bonhomme sorti de nulle part lui demande de venir s’asseoir sur ses genoux – un geste qui, dans d’autres circonstances, serait totalement inacceptable. Alors que les parents conjurent leurs enfants de ne pas parler avec des inconnus, ils perdent alors toute leur crédibilité face à ce père Noël, qui n’est qu’un figurant, payé pour poser avec des enfants.

Et derrière l’habit féérique se cache parfois la pire des ordures. En 2017, en Mayenne, l’homme qui a incarné le père Noël pendant trois ans dans des grandes surfaces de Laval a été jugé pour agression sexuelle sur une fille de 8 ans. Les faits ont eu lieu avant qu’il ne campe ce rôle. Mais il n’empêche que c’est le parfait camouflage pour les pédophiles. C’est la raison pour laquelle certains parents évitent la photo avec le père Noël.

Respecter les limites personnelles de l’enfant

Aujourd’hui il est plus qu’urgent d’éduquer les enfants au consentement et de leur apprendre ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas. Au-delà de la fameuse phrase « ne monte pas avec des inconnus », les parents apprennent à leurs enfants les gestes « normaux » et ceux qui sont interdits. En forçant les enfants à grimper sur les genoux du père Noël malgré des pleurs et des visages terrifiés, ils envoient un message confus.

« Cela peut normaliser des comportements que l’enfant pourrait apprendre à tolérer même quand il n’est pas à l’aise », alerte Tessy Vanderhaeghe, éducatrice en sexualité dans un post Instagram édifiant

Même si la photo avec le père Noël dure une minute, l’enfant, lui, pose sous la contrainte. Ce geste l’induit en erreur et lui fait croire que monter sur les genoux d’un inconnu n’a rien de problématique. D’où l’intérêt de prendre en considération son « non ». Ce n’est pas un drame si vous zappez ce cliché avec le père Noël de l’album de famille. Dans un autre contexte, envoyer son enfant sur les genoux d’un vieil homme au gant de velours et au visage à moitié visible serait totalement inconscient. Alors, pourquoi faire une exception à Noël ?

Une tradition à repenser

Pour certain·e·s, ce n’est pas le concept de la photo avec le père Noël qui pose problème. Plutôt la manière dont elle est organisée. Pourquoi ne pas adapter cette tradition ou la moderniser un peu ? Si votre enfant va vers le père Noël à reculons, pas question de l’amadouer avec des phrases du style « tu pourras lui dire combien tu as été sage et être encore plus gâté » ou de le menacer avec le radical « si tu n’y vas pas, tu n’auras pas de cadeaux« .

Soutenez votre enfant. Troquez le sempiternel « c’est bon, il ne va pas te manger » contre « tu as le droit de ne pas vouloir l’approcher et de changer d’avis ». Ainsi vous validez ses émotions à l’instant T et vous le rassurez. Si votre enfant veut quand même sa photo souvenir avec le père Noël, vous pouvez l’accompagner ou lui dire de se tenir debout, à côté de l’homme à barbe.

Si les parents renoncent à la photo avec le père Noël c’est avant tout pour le bien-être de leur enfant. Malgré toutes ses bonnes intentions, le père Noël doit susciter la méfiance. Surtout lorsqu’il arbore une barbe synthétique et profite de l’anonymat du costume.