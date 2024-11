17 phrases magiques que tout parent doit connaître pour renforcer l’estime de soi des enfants

L’estime de soi est comme un muscle : elle se construit, se renforce, et parfois, elle a besoin d’un coup de pouce. Pour nos enfants, ce muscle est encore fragile et en pleine croissance. Alors, comment les aider à devenir des adultes confiants, heureux, et capables de relever les défis de la vie ? Spoiler alert : cela commence avec nos mots. Voici une liste de phrases magiques (oui, magiques !) que vous, super-parents, pouvez intégrer dans votre quotidien pour nourrir l’estime de soi de vos enfants.

« Je crois en toi »

C’est simple, mais puissant. Dire à un.e enfant que vous croyez en ses capacités, même lorsqu’il doute, c’est lui donner un coup de boost émotionnel. Iel pourra alors penser : « Si maman/papa croit en moi, je peux le faire ». Peu importe s’il s’agit d’un examen, d’un match de foot ou d’un château de Lego gigantesque, cette phrase est une ancre de confiance.

« Je suis fier.ère de toi »

La fierté parentale, ça réchauffe le cœur ! Mais attention, le secret ici est d’être spécifique. Plutôt que de dire simplement « Je suis fier.ère de toi », essayez : « Je suis fier.ère de toi parce que tu as persévéré même quand c’était difficile ». Cela montre à votre enfant que vous remarquez et valorisez ses efforts, et pas seulement le résultat.

« C’est normal de faire des erreurs »

Les enfants (et même les adultes) ont tendance à croire que les erreurs sont des échecs. Démystifiez cela ! En disant : « Les erreurs font partie de l’apprentissage », vous leur enseignez que tomber fait partie de la route vers la réussite. Et hop, la peur de l’échec s’allège !

« Merci »

On ne le dit pas assez, mais remercier vos enfants pour leurs petites attentions ou leurs efforts leur montre qu’iels sont important.e.s et valorisé.e.s. « Merci d’avoir rangé ta chambre, ça m’aide beaucoup », par exemple, peut transformer une corvée en un acte significatif.

« Tu es vraiment bon.ne dans… »

Repérez les talents naturels ou les centres d’intérêt de vos enfants et faites-les briller. « Tu es vraiment bon.ne pour raconter des histoires », ou « Tu es un.e vrai.e champion.ne en maths », peut renforcer leur sentiment de compétence et les encourager à explorer davantage leurs passions.

« Comment as-tu fait ça ? »

Cette phrase, souvent accompagnée d’un ton admiratif, fait des merveilles. Elle montre à l’enfant que ses efforts ou ses créations suscitent de l’intérêt. Plutôt que de simplement dire : « C’est beau », optez pour : « Wow, comment as-tu imaginé ce dessin ? ». Cela valorise leur processus de pensée et leur créativité.

« Je t’aime, quoi qu’il arrive »

Oui, c’est un classique, mais c’est une base incontournable. Les enfants doivent savoir que votre amour est inconditionnel, qu’iels aient eu 20/20 ou qu’iels aient renversé du jus d’orange sur le tapis. Ce genre d’affirmation les rassure profondément.

« C’est ok d’être triste/en colère/déçu »

Les émotions, surtout négatives, peuvent être intimidantes pour les enfants. Leur dire qu’iel est normal de ressentir ces émotions leur apprend à les accepter et à les gérer. Bonus : ça évite d’étouffer ces sentiments, qui risquent sinon d’exploser plus tard.

« C’est toi qui choisis »

Donner des choix à vos enfants, même sur de petites choses, leur permet de se sentir responsables et capables. « Tu veux porter le pull rouge ou le bleu ? » ou « Tu préfères dessiner ou lire ? » leur montre que leurs opinions comptent.

« J’aime passer du temps avec toi »

Le temps est une ressource précieuse, et les enfants le savent. Leur dire à quel point vous appréciez ces moments ensemble leur donne un sentiment d’importance et de connexion.

« Qu’est-ce que tu en penses ? »

Cette question invite votre enfant à réfléchir et à exprimer ses idées. En lui montrant que son opinion est importante, vous l’aidez à développer sa confiance en son jugement.

« Tu peux toujours essayer encore une fois, si tu veux »

Cette phrase est une invitation à ne pas abandonner. Plutôt que de se focaliser sur l’échec, elle oriente l’attention sur la persévérance et la possibilité d’amélioration.

« Je vois que tu as travaillé dur »

Quand un.e enfant s’investit dans une tâche, qu’iel réussisse ou non, reconnaissez ses efforts. Cela leur apprend que la persévérance est tout aussi importante que le résultat. Un « Je vois tout le travail que tu as mis là-dedans », peut faire toute la différence.

« Je comprends »

Parfois, les enfants ont juste besoin de savoir qu’iels sont entendu.e.s. Dire « Je comprends que tu sois frustré.e », ou « Je comprends que ce soit difficile », montre que vous validez leurs sentiments, ce qui peut être incroyablement apaisant.

« Tu es unique et spécial.e »

Rappeler à votre enfant qu’iel n’a pas besoin de ressembler aux autres pour être formidable est un cadeau précieux. « Il n’y a personne comme toi, et c’est une super chose », peut être un véritable booster d’estime.

« Je t’admire pour… »

Faire savoir à votre enfant que vous admirez quelque chose en lui/elle, comme son courage, sa gentillesse, ou son humour, lui donne une perspective extérieure valorisante. Cela l’aide à mieux comprendre ses propres forces.

« C’est ok de ne pas tout savoir »

Pour les enfants perfectionnistes (ou celleux qui se mettent facilement la pression), cette phrase peut être libératrice. « Personne ne sait tout, et c’est pour ça qu’on apprend », peut leur enlever un poids inutile.

Ces phrases peuvent sembler simples, mais dites avec sincérité et répétées dans des moments clés, elles agissent comme des graines de confiance que vous plantez dans l’esprit de vos enfants. Imaginez-les grandir avec une estime de soi solide, prêt.e.s à affronter le monde avec un sourire confiant et un cœur rempli d’amour. Alors, sortez vos baguettes magiques (alias vos cordes vocales) et commencez dès aujourd’hui !