Retour à l’école : cette astuce pour recaler le sommeil de son enfant en douceur

La rentrée approche et les enfants doivent retrouver un bon rythme de sommeil pour démarrer l’école sereinement. Une astuce simple peut aider à réajuster leur horaire tout en douceur, sans stress ni perturbation.

Anticiper un retour au rythme scolaire

Après les vacances, le passage aux horaires scolaires peut être difficile pour les enfants qui se sont habitués à se coucher et se lever tard. Pour éviter les réveils compliqués, il est conseillé de commencer à réajuster le créneau du coucher et du lever une semaine avant la rentrée, en avançant l’heure petit à petit.

L’astuce du palier de 15 à 30 minutes

Comme l’explique Sabrina Mechdoud, pédiatre interrogée par France 3 Régions, la meilleure façon de recaler le sommeil d’un enfant consiste à ajuster progressivement les horaires de coucher et de réveil, par paliers de 15 à 30 minutes chaque jour. Cette méthode respecte le rythme biologique de l’enfant, limite la fatigue et aide à une transition sereine vers le rythme scolaire.

Favoriser les rituels apaisants

Mettre en place des routines rassurantes, comme une histoire ou une activité calme avant le coucher, aide aussi à réinstaller le rythme du sommeil. Éloigner les écrans au moins une heure avant la nuit et privilégier les moments partagés renforce l’endormissement naturel.

Le sommeil, clé du bien-être et de la réussite

Un sommeil de qualité joue un rôle essentiel dans la concentration, la mémoire, la croissance et la santé émotionnelle des enfants. Recaler le rythme en douceur avant la rentrée leur permettra d’aborder l’école en pleine forme et de profiter au mieux de leurs apprentissages.

Un accompagnement en douceur, inspiré des conseils de professionnels de santé, permet ainsi de transformer la reprise du rythme scolaire en moment positif et rassurant pour toute la famille.