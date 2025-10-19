La vidéo de ce papa qui surfe avec sa fille fait fondre les internautes

Léa Michel
Sur Instagram, le surfeur professionnel originaire d’Honolulu (Hawaï), Zeke Lau (@zekelau), partage une vidéo pleine de tendresse où il initie sa fille à sa passion. Dans les vagues paradisiaques d’Honolulu, la fillette, portée par son papa, découvre à ses côtés toute la magie du surf.

Un moment de magie père-fille sur l’océan

Cette vidéo capture un instant rare d’apprentissage et de complicité, où le sport devient un lien supplémentaire entre un père Zeke Lau et sa fille. Portée par son papa sur les vagues, la petite semble déjà devenir une vraie petite surfeuse, portée autant par la mer que par l’affection.

 

Les internautes conquis par cette scène d’amour

Les commentaires enthousiastes fusent sur le réseau social, certains louant l’inspiration que la vidéo suscite chez ceux qui hésitent à débuter le surf. D’autres regrettent que certaines critiques négatives ternissent ce moment, rappelant que la beauté de l’échange réside dans sa pureté et son authenticité.

Parmi les commentaires, on trouve notamment : « Inspirant pour ceux qui doutent de s’y mettre » ou encore « Ce moment est totalement magique. Un surfeur apprend sa passion à sa fille. Il connaît son milieu et il faut voir le côté positif de la chose et pas tout le temps le côté négatif comme je lis dans beaucoup de commentaires. C’est dommage car cela a enlevé la beauté de la vidéo ».

Un exemple d’authenticité à suivre

À travers les vagues d’Hawaï, le surfeur professionnel Zeke Lau (@zekelau) partage bien plus qu’un sport avec sa fille : une passion transmise dans la douceur, la patience et l’amour. Leur lien sincère incarne la beauté du surf comme un pont entre les générations.

En résumé, cette vidéo est une célébration du lien familial, de la nature, et de la joie simple d’apprendre ensemble, réchauffant les cœurs sur Instagram et au-delà.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
