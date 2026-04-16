2026 promete ser um ano crucial para os penteados femininos. As novas tendências capilares misturam referências dos anos 70 , modernidade gráfica e cortes estruturados, porém vibrantes.

De cortes curtos e ousados a comprimentos amplos, incluindo franjas e estilos de comprimento médio, a seleção é incrivelmente diversificada. Cada textura e cada tipo de corpo encontram a combinação perfeita este ano.

Deciframos para você os novos cortes de cabelo femininos para 2026 que realmente merecem sua atenção.

A praça e suas muitas variações, ainda no topo em 2026.

O corte bob continua sendo o corte de cabelo dominante de 2026 , popular em todas as suas variações. Sua versatilidade explica esse entusiasmo duradouro: ele se adapta a todas as personalidades, formatos de rosto e texturas de cabelo.

O corte bob reto e preciso, também conhecido como bob reto , termina na altura do queixo. Seu visual minimalista e gráfico agrada a quem gosta de um estilo ousado.

O corte bob de comprimento médio tranquiliza quem ainda hesita em cortar o cabelo, enquanto o bob suave, levemente repicado e texturizado, oferece um efeito despenteado muito natural.

Quanto ao corte long bob, o luxuoso e brilhante long bob que termina na altura dos ombros oferece um acabamento sofisticado e elegante . O long bob texturizado, mais dinâmico, adiciona dimensão e movimento. O long bob assimétrico emoldura o rosto com personalidade.

O corte Tosled Lob , ligeiramente desestruturado, é particularmente recomendado para cabelos finos e sem volume .

Em cabelos lisos, um corte bob estruturado adiciona um toque de elegância instantâneo. Em cabelos ondulados ou cacheados, o cabeleireiro utiliza camadas sutis para evitar um efeito piramidal .

Em 2026, abraçamos o movimento, deixamos as pontas ligeiramente viradas para cima com um pequeno detalhe e abandonamos os acabamentos excessivamente rígidos.

Os cortes de cabelo curtos que estão na moda este ano

Diversos cortes de cabelo curtos estão se destacando em 2026 com muito estilo. O mini shag surge como o grande vencedor, segundo várias fontes especializadas.

Esta versão moderna do corte shag dos anos 70, popularizado por Jane Fonda e Rita Hayworth, apresenta camadas leves no topo e pontas afiladas para um visual descolado, porém controlado.

Funciona tanto em cabelos finos quanto em cabelos grossos , adapta-se a todos os formatos de rosto e é facilmente estilizado com um spray texturizador ou uma mousse leve aplicada nos cabelos úmidos.

Mulheres com mais de 50 anos apreciam particularmente: adiciona volume e levanta visualmente o rosto .

O corte bixie, uma ousada mistura entre o pixie e o bob, confirma seu status. Mais comprido no topo e com as pontas afinadas, ele estrutura o rosto sem agredi-lo. Já o bob reto, por sua vez, cativa com suas linhas precisas, frequentemente usado com risca lateral.

O corte tigela está de volta com um toque ousado inspirado nos anos 90, usado principalmente por Charlize Theron e Zendaya.

A franja, o detalhe que transforma qualquer corte de cabelo.

A franja surge este ano como o acessório de cabelo indispensável de 2026. Ela renova o visual sem mudar tudo, tornando-se uma opção econômica e impactante.

A franja cortina ao estilo dos anos setenta , ligeiramente dividida ao meio, acompanha o movimento natural do cabelo. Ela emoldura os olhos sem esconder o rosto, disfarça bem o crescimento da raiz e combina com diversos cortes de cabelo.

Dakota Johnson e Jennifer Lawrence são os ícones indiscutíveis desse visual. Para estilizar, uma escova redonda ou secagem ao ar livre com spray texturizador é tudo o que você precisa.

A franja Birkin , longa e afilada, roça as sobrancelhas, criando um efeito despojado e muito francês, diretamente associado a Jane Birkin.

, longa e afilada, roça as sobrancelhas, criando um efeito e muito francês, diretamente associado a Jane Birkin. A franja longa e densa , nem muito curta nem muito repicada, emoldura os olhos e estrutura o rosto, seja num corte chanel ou num cabelo mais comprido.

Cabelos com comprimentos fluidos e cortes de comprimento médio, elegância sem esforço.

Os cortes retos sinalizam o retorno do minimalismo capilar em 2026. As linhas são definidas, as pontas retas, muitas vezes sem camadas. Essa precisão realça o brilho dos fios e destaca a cor: castanhos profundos, pretos brilhantes, loiros baunilha ou loiros acinzentados.

Esses cortes funcionam idealmente em cabelos lisos ou levemente ondulados, mas exigem retoques regulares no cabeleireiro.

As camadas longas estão surgindo como o corte de cabelo longo mais desejado do ano. Mechas de comprimentos variados adicionam movimento e leveza, mesmo sem uma escova perfeita.

O penteado luxuoso e discreto , inspirado em Jennifer Lopez e Amal Clooney, oferece um corte longo em camadas, simplificado, chique e leve, que se torna a sua assinatura.

O comprimento na altura dos ombros ou um pouco acima das clavículas continua sendo muito popular nos salões de beleza.

Ele emoldura os traços delicadamente, proporciona estrutura sem pesar e é adequado tanto para penteados presos quanto para ondas naturais .

A risca lateral e os detalhes estilosos fazem toda a diferença.

A risca lateral está fazendo um dos retornos mais notáveis de 2026. Considerada ultrapassada por muito tempo, ela retorna mais profunda e pronunciada, trazendo volume e sofisticação instantâneos.

Kirsten Dunst é a embaixadora natural da técnica. Funciona em quase todos os cortes de cabelo.

O efeito borboleta também merece atenção. Suas mechas e camadas emolduram o rosto como asas de borboleta, mantendo o comprimento e adicionando volume sem pesar nas pontas.

Ele aprimora os traços, suaviza os ângulos de um rosto quadrado e adiciona dimensão a um rosto redondo. Também é um corte de transição ideal para quem está deixando o cabelo crescer, seja para sair do corte chanel ou para quem quer deixá-lo crescer.

O corte lobo suave, uma versão mais delicada com camadas mescladas, devolve o movimento aos cabelos sem vida.

O corte Christy , inspirado em Christy Turlington e nas modelos dos anos 90, oferece um corte versátil de comprimento médio que pode ser usado liso, ondulado ou preso.

Como escolher o corte de cabelo moderno ideal para você

Escolher o corte de cabelo ideal exige considerar três áreas principais. Primeiro, o estilo de vida : pouco tempo pela manhã?

O efeito borboleta ou o bob suave são indispensáveis. Você gosta de estilizar o cabelo com babyliss ou chapinha? Os cabelos lisos e o corte Christy oferecem mais possibilidades de penteado.

A textura natural do cabelo guia a escolha. Para cabelos lisos, um corte bob reto e comprimentos retos são ideais. Para cabelos ondulados, o efeito borboleta ou um bob em camadas revelam movimento natural.

Para cabelos cacheados, um corte bob reto com franja cortina fica maravilhoso. Para cabelos finos e lisos, um lob despenteado, um mini shag ou um baby bob adicionam volume e dinamismo.

A análise das características faciais complementa essa abordagem. Franjas ao estilo dos anos 70 suavizam testas largas e emolduram rostos ovais ou alongados. O efeito borboleta adiciona definição a rostos redondos. Um corte bissexto suave favorece rostos angulares.

Converse com seu cabeleireiro para criar uma versão personalizada , adaptada ao seu rosto, textura e personalidade, em vez de copiar uma tendência à risca.

2. Planeje uma manutenção regular , especialmente para cortes texturizados que exigem retoques frequentes para manter o degradê e o movimento.