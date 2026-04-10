Um erro comum ao usar uma escova de cabelo pode enfraquecer a fibra capilar.

Dicas e truques
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Escovar o cabelo é um dos rituais de beleza diários mais comuns. No entanto, um erro frequente pode enfraquecer a fibra capilar sem que você perceba: começar a escovar o cabelo pela raiz, puxando diretamente para baixo. Esse reflexo pode exercer uma tensão significativa na fibra capilar, especialmente quando o cabelo está embaraçado. A longo prazo, isso pode promover a quebra, tornar os fios mais frágeis e dar ao cabelo uma aparência menos saudável.

Por que esse hábito pode enfraquecer a fibra capilar?

Quando a escova é passada diretamente da raiz às pontas, os nós se acumulam e aumentam a resistência à passagem da escova. A fibra capilar então sofre maior tensão, o que pode causar:

  • uma pausa nos comprimentos
  • perda de brilho
  • uma sensação de cabelo mais seco
  • o aparecimento de pontas enfraquecidas

Cabelos molhados são particularmente suscetíveis a esse tipo de dano, pois são mais elásticos e, portanto, mais vulneráveis. O atrito repetido também pode enfraquecer a cutícula, a camada protetora externa do cabelo, essencial para manter sua força e flexibilidade.

A técnica correta para preservar seus cabelos.

Para minimizar os danos, é aconselhável proceder gradualmente:

  • Comece desembaraçando as pontas.
  • Em seguida, suba novamente em direção à metade do percurso.
  • Finalize removendo os nós raiz.
  • Escove suavemente, sem puxar bruscamente.

Esse método reduz a tensão na fibra capilar e facilita o desembaraço. Usar uma escova adequada ao seu tipo de cabelo também pode fazer diferença. Escovas com cerdas macias ou bem espaçadas são frequentemente recomendadas para evitar puxões excessivos.

A importância de escovar o cabelo de acordo com o seu tipo de cabelo.

Cada tipo de cabelo tem necessidades específicas. Cabelos cacheados ou crespos, por exemplo, geralmente exigem um desembaraço mais delicado para evitar a quebra. Em alguns casos, pode ser melhor usar um pente de dentes largos, principalmente quando o cabelo estiver úmido. Adaptar sua rotina ajuda a manter a força dos fios e a melhorar sua aparência com o tempo.

Um passo simples para melhorar a saúde do cabelo.

Mudar a forma como você escova o cabelo pode ter um impacto visível na sua qualidade. Fibras capilares menos danificadas geralmente parecem mais macias e brilhantes. Essa simples mudança faz parte de uma rotina completa criada para limitar danos mecânicos repetidos.

Resumindo, começar a escovar diretamente na raiz é um erro comum que pode enfraquecer a fibra capilar. Adotando um método mais gradual e suave, é possível preservar a força dos fios e limitar a quebra. Uma rotina adequada ajuda a manter os cabelos visivelmente mais fortes e saudáveis.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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