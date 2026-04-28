A maquiagem minimalista se consolidou como uma das tendências de beleza mais duradouras dos últimos anos. No TikTok, a hashtag #minimalmakeup acumulou nada menos que 145 milhões de visualizações.

Celebridades como Hailey Bieber, Zendaya e as irmãs Hadid defenderam essa tendência no tapete vermelho e nas redes sociais. A pandemia da Covid-19 desempenhou um papel fundamental: confinadas em suas casas, muitas mulheres simplificaram suas rotinas e redescobriram sua beleza natural .

O retorno ao minimalismo não mostra sinais de desaceleração. Aqui está um guia prático para adotar esse visual descomplicado todos os dias, independentemente do seu tipo de pele.

O que é maquiagem minimalista e natural?

Maquiagem minimalista não significa zero produto no rosto. A ideia principal é realçar a beleza natural em vez de escondê-la sob camadas de maquiagem.

O resultado desejado é um rosto fresco, radiante e autêntico, onde a pele realmente transparece.

Essa abordagem é conhecida por vários nomes: visual sem maquiagem , estética "clean girl" , skinimalismo ou até mesmo pele de vidro .

Todos compartilham a mesma filosofia: afirmar sua identidade, reivindicar suas características e particularidades, longe dos filtros digitais e dos padrões impostos.

A tendência foi confirmada nas passarelas durante a Semana de Moda , nos desfiles da Chanel, Lanvin, Miu Miu e Fendi. Os rostos limpos e minimalistas das modelos ilustram uma nova definição de refinamento.

Isso também se encaixa na lógica do luxo silencioso : consumir menos, porém melhor , onde a qualidade prevalece sobre a quantidade.

Os benefícios de uma rotina de beleza simplificada

Reduzir a rotina de maquiagem produz efeitos visíveis na pele. Os poros ficam menos obstruídos, a produção de sebo é regulada e as imperfeições desaparecem gradualmente.

Uma melhor oxigenação da pele contribui para uma tez fresca e naturalmente radiante .

Uma rotina minimalista também simplifica a vida. Menos produtos significam menos risco de irritação, o que é particularmente benéfico para peles sensíveis e propensas à vermelhidão .

A remoção da maquiagem à noite torna-se menos agressiva, ou até mesmo desnecessária em alguns dias.

Em um nível emocional, essa abordagem oferece uma verdadeira sensação de liberdade. Muitas mulheres descrevem uma renovada sensação de confiança por serem mais autênticas.

Do ponto de vista econômico, essa tendência também responde a uma evolução no comportamento de compra: os consumidores agora preferem produtos multifuncionais e duráveis, optando por fórmulas versáteis que se adaptam a todos os tipos de corpo e tons de pele.

A base de uma aparência natural: cuidados com a pele e uma tez radiante.

Produtos essenciais para cuidados com a pele

Uma pele radiante começa com uma rotina rigorosa de cuidados com a pele . A limpeza suave de manhã e à noite remove os resíduos de poluição e o sebo que deixam a pele opaca.

A escolha do produto de limpeza deve corresponder ao tipo de pele: gel purificante para pele mista, leite ou óleo para pele seca.

A hidratação continua sendo a base para uma pele radiante . Um sérum com vitamina C ou ácido hialurônico proporciona luminosidade instantânea.

O protetor solar com FPS 30 a 50 proporciona proteção duradoura para a sua pele. A esfoliação semanal refina a textura da pele e revela seu brilho natural.

Os melhores produtos para a pele

Para uma rotina de cuidados com a pele complementada por uma maquiagem discreta, opte por uma base fluida com efeito segunda pele , um BB cream ou até mesmo um creme com cor .

São aplicadas com um pincel , uma esponja ou com os dedos , evitando qualquer demarcação .

O corretivo apaga olheiras e sinais de cansaço .

apaga e . O blush cremoso aplicado com leves toques nas maçãs do rosto realça a tez de forma natural.

cremoso aplicado com leves toques nas realça a tez de forma natural. Um bronzer cremoso e um iluminador em creme, aplicados levemente, completam o look luminoso .

Como fazer uma maquiagem para os olhos de forma sutil?

Em uma maquiagem minimalista , o rímel perde seu status de item absolutamente essencial.

A tendência de não usar rímel , popularizada por Hailey Bieber, incentiva a deixar os cílios naturais ou simplesmente usar um curvex para abrir o olhar sem artifícios.

Para quem ainda deseja usar, uma máscara em gel para curvar, alongar ou dar volume, dependendo do tipo de cílios, continua sendo uma boa opção. Certifique-se de evitar a formação de grumos, removendo o excesso de produto do pincel antes da aplicação.

Um lápis de cor fino aplicado rente aos cílios ou uma sombra pastel aplicada com o dedo na pálpebra móvel é suficiente para realçar o olhar.

Para as sobrancelhas , um gel transparente cria um efeito lifting natural, evitando linhas excessivamente perfeitas que comprometem a maquiagem.

Lábios naturais e luminosos: os produtos certos para adotar.

O gloss labial continua sendo o produto ideal para lábios vibrantes e com aparência fresca . Escolha entre tons nude , rosa ou transparente para realçar seus lábios sem deixá-los pesados.

O bálsamo com cor oferece uma alternativa suave e hidratante, ideal para uso diário.

Um batom próximo ao seu tom natural combina perfeitamente com esse estilo. Um batom vermelho vibrante também funciona em um look minimalista , desde que a maquiagem dos olhos seja discreta.

Um lápis labial nude contorna e dá volume aos lábios, e suas bordas podem ser esfumadas com o dedo para um resultado natural e refinado . Não se esqueça de hidratar os lábios com um tratamento regenerador antes da aplicação.

Etapas e tratamentos adicionais para melhorar a pele naturalmente.

Alguns tratamentos de beleza podem proporcionar uma tez radiante sem o uso de base:

O tratamento Hydrafacial limpa, esfolia e hidrata profundamente, proporcionando uma luminosidade imediata. A luz LED vermelha ou azul estimula a regeneração celular e alivia a inflamação. O peeling refina a textura da pele e uniformiza a tez.

Bons hábitos diários potencializam os efeitos dos cuidados com a pele. Beber água suficiente, dormir pelo menos sete horas por noite, limitar o estresse e evitar produtos comedogênicos mantêm a pele em ótimas condições.

A limpeza regular de pincéis e acessórios previne o crescimento de bactérias.

Uma bruma hidratante refresca a pele durante o dia e fixa a tez.

Por fim, um diagnóstico personalizado da pele continua sendo a melhor maneira de identificar os produtos de cuidados com a pele mais adequados ao tom de pele e às necessidades específicas de cada pessoa.

Cada tipo de pele merece uma abordagem personalizada para revelar todo o seu potencial.