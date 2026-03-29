A história de Daphne Selfe, uma modelo que permaneceu ativa até os 97 anos de idade.

Daphne Selfe marcou a história da moda. Ativa por mais de sete décadas, a modelo britânica tornou-se uma figura icônica na representação de mulheres mais velhas na indústria. Ela faleceu em 21 de março de 2026, aos 97 anos, deixando um legado de carreira frequentemente citado como exemplo da evolução dos padrões de beleza.

Inícios no período pós-guerra

Nascida em 1º de julho de 1928, em Londres, Daphne Selfe iniciou sua carreira de modelo no final da década de 1940, após ser descoberta em um concurso para capa de revista. Ela então treinou na agência Gaby Young e trabalhou para catálogos, campanhas publicitárias e casas de moda. Naquela época, a indústria da moda impunha critérios muito rígidos, deixando pouco espaço para a diversidade. Após seu casamento na década de 1950, Daphne Selfe interrompeu temporariamente sua carreira para se dedicar à vida familiar. Mesmo assim, continuou a aparecer ocasionalmente em produções de televisão e cinema, bem como em anúncios publicitários.

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Um retorno notável após 70 anos.

A carreira de Daphne Selfe decolou novamente no final da década de 1990, quando ela retornou à carreira de modelo após a morte do marido. Aos setenta anos, ela atraiu a atenção de fotógrafos e marcas interessadas em representar uma faixa etária mais ampla. Participou da Semana de Moda de Londres e posou para revistas internacionais como Vogue e Marie Claire.

Ao longo dos anos, ela colaborou com marcas como Dolce & Gabbana e Nivea, e trabalhou com fotógrafos renomados como Mario Testino e David Bailey. Sua aparência natural, em especial seus longos cabelos grisalhos que ela opta por não tingir, tornou-se sua marca registrada. Ela afirma regularmente seu desejo de não "esconder os efeitos do tempo", contribuindo para uma representação mais realista do envelhecimento.

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Uma carreira que bateu recordes na história da moda.

Daphne Selfe foi reconhecida pelo Guinness World Records como a modelo profissional mais velha em atividade. Sua carreira abrange mais de 70 anos, um feito raro na indústria da moda. Sua última aparição profissional foi em 2025, em um evento da Vogue em Royal Ascot. Em 2019, ela recebeu a Medalha da Ordem do Império Britânico por sua contribuição para a moda e seu papel no aumento da visibilidade de mulheres mais velhas na indústria.

Uma figura de destaque na promoção da diversidade etária.

A carreira de Daphne Selfe é frequentemente citada como um exemplo da luta contra o preconceito de idade na indústria da moda. Ela defende a ideia de que a visibilidade de perfis diversos permite um melhor reflexo da sociedade. Ao longo dos anos, ela tem expressado consistentemente seu desejo de ver mais modelos mais velhas representadas na mídia e em campanhas publicitárias. Sua história faz parte de um movimento mais amplo que visa incentivar uma representação mais inclusiva, particularmente em termos de idade, tipo físico e etnia.

Uma influência duradoura na indústria

O falecimento de Daphne Selfe gerou inúmeras homenagens na imprensa internacional, destacando o impacto de sua carreira na evolução dos padrões de beleza. Sua trajetória serve como um lembrete de que a moda pode evoluir ao incorporar perfis que permaneceram, por muito tempo, praticamente invisíveis. Muitos observadores acreditam que sua jornada ajudou a abrir caminho para outras modelos veteranas. Seu compromisso com uma visão mais inclusiva de beleza continua a influenciar a indústria.

Com uma carreira que abrangeu mais de sete décadas, Daphne Selfe deixou sua marca na história da moda ao continuar seu trabalho até a velhice. Ela faleceu aos 97 anos, deixando um legado frequentemente citado como exemplo de perseverança e abertura a uma maior diversidade de perfis dentro da mídia visual.