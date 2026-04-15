Essa tendência de calçados, vista nos pés de Gigi Hadid, pode dominar a primavera de 2026.

Vistos recentemente nos pés da modelo americana Gigi Hadid nas ruas de Nova York, um par de sapatos já está chamando a atenção. Além da aparência marcante, o que se destaca é a confirmação de uma tendência fundamental: o grande retorno dos mocassins… versão 2026.

Os mocassins estão mudando de estilo.

Esqueça a imagem rígida e, por vezes, austera do mocassim clássico. Nesta temporada, ele se reinventa com uma abordagem muito mais flexível, leve e fácil de usar. Os modelos de destaque apresentam sola fina, estrutura flexível e linhas minimalistas. O resultado: um calçado que acompanha seus movimentos, oferece suporte à sua passada e se integra perfeitamente ao seu dia a dia.

Esta nova versão do mocassim reflete uma tendência global em que o estilo não precisa mais ser sacrificado em prol do conforto. Você pode se movimentar, caminhar e viver seus dias ao máximo, mantendo uma estética sofisticada.

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Um look despojado inspirado no estilo urbano.

Essa evolução não surgiu do nada. É uma continuação do estilo de rua, particularmente o de Nova York, onde as silhuetas brincam com códigos clássicos para melhor modernizá-los. O mocassim macio se torna, então, uma peça-chave: ele estrutura um look sem deixá-lo rígido. Combinado com jeans folgados, uma jaqueta funcional ou uma camisa polo ajustada, cria um equilíbrio entre o casual e o elegante.

A ideia não é se encaixar em um padrão, mas criar looks nos quais você se sinta bem. Cortes fluidos, tecidos agradáveis, volumes que respeitam o seu corpo como ele é: a moda atual valoriza uma abordagem mais livre e inclusiva.

Uma peça atemporal que se reinventa.

O ressurgimento do mocassim também pode ser atribuído à sua capacidade de transcender épocas. Há muito associado a um guarda-roupa clássico, ele retorna hoje com ajustes sutis que o tornam mais contemporâneo. Menos rígido, mais minimalista, às vezes quase como uma segunda pele, ele se adapta aos gostos modernos. As marcas estão reinventando este calçado, privilegiando materiais flexíveis e acabamentos discretos. Essa transformação demonstra como uma peça atemporal pode evoluir sem perder sua essência. Você redescobre um item básico do guarda-roupa, mas com uma energia renovada.

O conforto está se tornando uma prioridade real.

Se há um tema comum que permeia as tendências da primavera de 2026, é este: o conforto deixou de ser negociável. Sapatos baixos ou com solados flexíveis estão cada vez mais presentes nas coleções. Eles atendem a uma necessidade simples: sentir-se confortável e com liberdade de movimentos.

O mocassim reinventado atende a todos os requisitos. Fácil de calçar e confortável de usar, é perfeito tanto para dias ativos quanto para momentos mais relaxados. E acima de tudo, ele se adapta a você — e não o contrário. Seja qual for o seu estilo, minimalista, casual ou mais elegante, ele se encaixa perfeitamente.

Uma tendência que celebra o seu estilo, não as regras.

O que torna essa tendência particularmente interessante é que ela não tenta impor uma silhueta única. Você pode usar mocassins com calças jeans de pernas largas, um vestido fluido, calças estruturadas ou até mesmo shorts. O importante não é seguir uma regra, mas criar uma harmonia que reflita seu estilo pessoal.

Num mundo da moda que (finalmente) está se tornando cada vez mais inclusivo em relação aos diferentes tipos de corpo, as roupas — e os sapatos — estão se tornando ferramentas de autoexpressão, e não limitações. Suas escolhas se adaptam ao seu corpo, ao seu ritmo e ao seu nível de energia em qualquer momento.

Combinando minimalismo, conforto e versatilidade, o mocassim de nova geração reúne todos os requisitos para se consolidar como peça-chave da primavera de 2026. Visto em looks de street style e já adotado por diversas figuras influentes, ele representa uma clara evolução: uma moda mais suave e fluida, mais alinhada com o cotidiano. Uma coisa é certa: nesta temporada, você não precisará escolher entre estilo e bem-estar. E essa é uma tendência que faz bem.