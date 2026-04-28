A atriz Eva Longoria, que mora na Espanha, revela o que mais sente falta dos Estados Unidos.

A atriz, diretora, produtora e modelo americana Eva Longoria deixou para trás sua vida nos Estados Unidos sem hesitar. No entanto, até mesmo os expatriados mais realizados sentem um pouco de nostalgia. Durante a promoção de sua série na CNN, "Searching for France", Eva Longoria conversou com a revista People sobre o que sua nova vida na Espanha não pode lhe oferecer.

Uma vida na Espanha que escolhi e que prezo muito.

Tendo-se estabelecido na Espanha em 2024 com o marido, José Bastón, e o filho de 7 anos, Santiago, Eva Longoria desfruta de um estilo de vida radicalmente diferente daquele que levava em Los Angeles. Ela caminha para todo lado, não enfrenta engarrafamentos e as refeições são feitas com calma, explica. Esse luxo cotidiano é algo que ela prontamente contrasta com a cultura americana do "almoço de trabalho", que descreve como "aberrante: sempre apressada, nunca verdadeiramente relaxante".

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Do que ele sente falta: da sua família no Texas.

Entre as coisas de que sente falta, Eva Longoria diz: "Sinto falta da minha família no Texas", admite simplesmente. Seu filho Santiago, no entanto, está encantado por rever seus primos espanhóis, e a atriz enfatiza que a família continua sendo fundamental em seu estilo de vida: "Queremos estar rodeados pela família". Para compensar a distância, a família viaja regularmente para o México, onde também moram alguns parentes.

Seu filho Santiago se sente muito em casa na Espanha, principalmente graças à presença dos primos. E Eva Longoria não esconde que sua partida dos Estados Unidos em 2024 também foi política: ela vinculou explicitamente sua decisão de deixar o país à reeleição de Donald Trump. Enquanto ele estiver no poder, um retorno não está nos planos.

Outra coisa que falta: comida mexicana de verdade.

A outra ausência notável, e talvez a mais surpreendente, seja a gastronômica. "E também a boa comida mexicana. Simplesmente não se encontra comida mexicana de verdade na Europa", lamenta ela. Um paradoxo delicioso para alguém que explora culinárias do mundo em seus programas de viagem e que já dedicou uma temporada inteira à gastronomia mexicana.

A França como um novo campo de exploração

Foi durante a promoção de sua nova série, "Eva Longoria: Em Busca da França", que estreou na CNN em 12 de abril de 2026, que ela compartilhou essas ideias. A série de oito episódios a leva a percorrer a França, da Bretanha à Alsácia, passando pela Provença, enquanto ela descobre seus tesouros culinários. Talvez essa seja uma forma de compensar parcialmente sua saudade de boa comida — embora a culinária mexicana, segundo ela mesma, continue insubstituível.

Resumindo, Eva Longoria construiu uma vida feliz para si mesma do outro lado do Atlântico. Aparentemente, só sente falta da família no Texas e dos tacos de seu país natal. Um pequeno preço a pagar por alguém que deixou tudo para trás — sem demonstrar arrependimento algum pela escolha.