Para comemorar seu aniversário, a atriz Jessica Alba optou por um look sensacional.

A atriz e empresária americana Jessica Alba comemorou seu 45º aniversário em 28 de abril de 2026 com seus entes queridos. A sequência de fotos que ela compartilhou no Instagram para a ocasião misturou momentos ternos, citações inspiradoras e looks de renda que encantaram seus seguidores.

Um 45º aniversário celebrado com família e amor.

Jessica Alba comemorou seu 45º aniversário ao lado de seu parceiro, o ator americano de ascendência colombiana e mexicana Danny Ramirez, e seus três filhos, Honor, Haven e Hayes. Ela compilou momentos da celebração, fotos da infância e uma seleção de citações significativas no Instagram para marcar a data especial. Um aniversário íntimo e emocionante, bem diferente das grandes festas de Hollywood.

Dois looks de renda para uma noite em duas partes.

Para o jantar de aniversário, Jessica Alba usou uma blusa preta de decote quadrado com alças finas, adornada com renda, combinada com brincos de turquesa e vários colares dourados em camadas. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela vestiu uma blusa branca de decote em V com renda floral, por baixo de um blazer marrom estruturado — seus cabelos estavam em ondas suaves, brincos grandes de ouro nas orelhas e seus olhos fechados enquanto saboreava sua fatia de bolo de aniversário.

Não é coincidência que os dois looks escolhidos para este aniversário compartilhem o mesmo detalhe: acabamento em renda no decote. Essa escolha estilística reflete a direção que Jessica Alba tem tomado nas últimas temporadas — peças refinadas que apostam na leveza sem perder a elegância.

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Uma mensagem de aniversário que diz muito

Além dos looks, foi a legenda da publicação que chamou a atenção de seus seguidores. "Mais um raio de sol — e de alguma forma, mais suave, mais forte, mais eu mesma do que nunca", escreveu ela. "Este último ano foi lindo. Daquele tipo que te impulsiona na direção certa, te abre e te mostra quanto amor e luz te cercam", continuou. Ela concluiu agradecendo aos filhos, ao parceiro e aos amigos próximos: "Minha família. Meus três bebês — tudo para mim. Vocês iluminam tudo."

Uma mulher que cria suas próprias regras.

Descoberta aos 19 anos na série "Dark Angel", papel que lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, Jessica Alba construiu desde então um império empresarial, cofundando a "The Honest Company" em 2011 — uma marca de produtos naturais para bebês e para o lar que alcançou uma avaliação de um bilhão de dólares. Aos 45 anos, atriz, empresária e mãe de três filhos, ela personifica o sucesso moderno, combinando perspicácia nos negócios, influência na mídia e dedicação à família, enquanto permanece uma figura importante no estilo de vida e no empoderamento feminino.

Resumindo, Jessica Alba comemorou seu 45º aniversário à sua maneira: com estilo, sinceridade e sendo completamente ela mesma. É assim que muitas vezes se comemoram os melhores aniversários.