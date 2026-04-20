A atriz Diane Kruger, de 49 anos, causou sensação com um vestido digno de uma obra de arte.

Existem looks que transcendem a moda e beiram a arte. Esse foi exatamente o efeito produzido pela atriz alemã Diane Kruger no lançamento da nova coleção da Tiffany & Co., com um vestido escultural que viralizou imediatamente.

Um evento de prestígio em Nova Iorque

Em 16 de abril de 2026, a Tiffany & Co. realizou um evento de gala na cidade de Nova York para celebrar o lançamento de sua nova coleção de alta joalheria, "Blue Book 2026: Hidden Garden". O evento aconteceu no Park Avenue Armory, em Manhattan, e reuniu diversas celebridades, cada uma mais elegante que a outra.

Entre os convidados estavam a atriz americana Amanda Seyfried, a atriz e produtora britânica Naomi Watts, a atriz e diretora americana Chase Sui Wonders e a cantora e compositora americana Teyana Taylor.

Um vestido como uma pintura

Diane Kruger causou sensação com um vestido tomara que caia da Sabina Bilenko Couture, da coleção Primavera 2026, cujo bordado era absolutamente deslumbrante. O bordado não apenas evocava a natureza; ele construía uma cena completa. O pavão, os motivos arquitetônicos e os delicados arabescos vegetais formavam uma verdadeira paisagem cravejada de joias, ecoando perfeitamente a narrativa da coleção "Jardim Escondido".

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Uma paleta de cores em harmonia com Tiffany.

O corpete semitransparente e delicadamente estruturado era coberto de pérolas e bordados que evocavam pequenos tesouros subaquáticos. A saia, por sua vez, completava uma silhueta fluida e preciosa. A atriz Diane Kruger usou joias da Tiffany & Co. como acessórios, reforçando a perfeita harmonia entre o look e o tema da noite.

Resumindo, Diane Kruger sabe como transformar um tapete vermelho em um verdadeiro momento fashion, e esta noite não foi exceção. A atriz alemã confirma mais uma vez seu status de ícone de estilo – capaz de usar uma criação de alta costura com elegância natural e personalidade inegável.